Die Marktforscher von Canalys sind sich sicher. Dieses Jahr geht es bei Smart Speakern um die Wurst. 2018 soll das Jahr werden, in dem sich der Maßstab für die Nachfrage für solche Produkte herauskristallisiert. Die vorherigen Jahre wären in der Entwicklung entsprechend weniger bedeutungsvoll. Neben den Produkten von Amazon (Echo) und Google (Home) dringen weitere Geräte auf den Markt. Darunter wird auch Apples HomePod sein.

Google Home mini (Bild: Alexander Trust)

2018 werden mehr Leute als in den letzten Jahren den Kauf eines Smart Speakers in Erwägung ziehen. Weltweit sollen über 56 Millionen Stück davon verkauft werden.

2018 für Smart Speaker von Bedeutung

Die Hersteller, die dieses Jahr mit Ihren Smart Speakern am Markt eine Rolle spielen können, dürften das auch darüber hinaus tun. Zumindest lautet so die Prognose von Canalys.

Profitiert HomePod vom Aufschwung?

Bei vielen Produkten hat man in den letzten Jahren oft gesagt, dass Apple den Markt belebt. Das war zum Beispiel bei den Smartwatches so. Erst mit der Veröffentlichung der Apple Watch konnten viele Konsumenten sich auch dank des Marketings aus Cupertino vorstellen, was sie denn überhaupt mit so einem Gerät anfangen wollen. Auch beim iPhone als Smartphone war es so, oder beim iPod als MP3-Player. Denn derlei Produkte gab es schon vor dem Start Apples am Markt.

Beim HomePod allerdings ist das Szenario zweifelhaft und laut Canalys auch nicht mehr gegeben. Denn schon jetzt haben Google mit seinen Home-Lautsprechern und vor allem Amazon mit seinen Alexa-gestützten Echo-Lautsprechern sehr viele Kunden für das Produkt interessieren können. Dass Apple trotzdem eine Rolle in dem Markt spielen kann, ist zumindest nicht ausgeschlossen.

Apple kommt mit dem HomePod erst 2018

Hat Apple mit der Verschiebung des HomePods ins Jahr 2018 also alles richtig gemacht? Vermutlich schon, aber aus anderen Gründen als hier anzunehmen wären. Denn die Käufer des HomePod wünschen sich vor allem ein System, das sofort funktioniert. Bei den vielen kleineren und größeren Softwareschwierigkeiten mit iOS und macOS in den letzten Wochen und Monaten wäre ein suboptimaler Start einem Fehlstart gleichgekommen.

Smart Speaker vor allem in den USA, dann China

Der größte Markt für Smart Speaker 2018 soll die USA werden, beziehungsweise bleiben. 38,4 Millionen Geräte sollen in den Vereinigten Staaten von Amerika verkauft werden. Dies entspricht dem Löwenanteil der prognostizierten 56 Millionen Verkäufe. Als zweitwichtigster Markt wird mit weitem Abstand China angenommen. Dort sollen 4,4 Millionen Smart Speaker verkauft werden. Die Vormachtstellung der USA als wichtigste Absatzmarkt wird sich laut Canalys nicht vor 2020 ändern.