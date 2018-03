Die Store-Auszeit im Rahmen von Apples Bildungsevent in Chicago bringt nicht nur ein ein neues, besseres und günstigeres iPad mitsamt eines bunten Strauß an neuer und verbesserter Software zum Lehren und Lernen im Schlepptau mit sich, sondern birgt auch eine ganz andere Überraschung: Die einstmals nur beim Kauf des sündhaft teuren und extrem leistungstarken iMac Pro erhältliche Mac-Peripherie in Spacegrau ist ab sofort auch einzeln erhältlich – das allerdings mit einem durchaus happigem Preisaufschlag.

Bereits zur Enthüllung des iMac Pro galt die Aufmerksamkeit auch dessen außergewöhnlicher Farbgebung in Spacegrau, die wortwörtlich auch auf die Peripherie abfärbte: Sowohl Tastatur als auch Maus und Trackpad tragen die gleiche Farbe wie der potente All-in-One-Computer. Doch das spacegraue Zubehör war bislang ausschließlich mit Kauf eines neuen iMac Pro verfügbar – das trieb die Preise auf eBay in utopische Höhen, mehrere Tausend US-Dollar ließen sich anfangs mit dem Verkauf des exklusiven iMac-Zubehörs in der Sonderfarbe erzielen. Das ändert sich spätestens jetzt.

Magic Mouse und Co: Peripherie im einst dem iMac Pro vorbehaltenen Spacegrau ist jetzt für alle zu haben (Bild: Falkemedia)

Spacegraues Zubehör ab sofort für alle!

Apple bietet sowohl das Magic Keyboard als auch die aktuellen Versionen von Magic Mouse und Magic Trackpad ab sofort auch in Spacegrau an. Gegenüber den silbernen Standardvarianten verlangt Apple für die spacegrauen „Schmuckstücke“ einen Aufschlag zwischen 20 und 30 Euro:

Alle Peripheriegeräte in Spacegrau sind aktuell zur Lieferung noch in dieser Woche (KW 13 2018) verfügbar.

Das Magic Trackpad 2 ist ab sofort auch in Spacegrau zu haben. Außer der abweichenden Farbgebung, unterscheiden sich die Modellvarianten in Spacegrau und Silber laut Produktbeschreibung nicht weiter voneinander. (Bild: Apple)

Auch in Spacegrau sieht die Magic Mouse 2 verdammt schick aus. Schade nur, dass die Ladebuchse so ungünstig angebracht ist. (Bild: Apple)

Das Magic Keyboard setzt auf Tasten mit weniger Hub, was viele Anwender als angenehmer empfinden. (Bild: Apple) 1 /3

