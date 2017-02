Derzeit bekommen Sie bei Amazon den Akkupack Pilot X7 von Poweradd mit 20.000 mAh Kapazität stark reduziert angeboten, für knapp 16 Euro. Das Produkt ähnelt im Aussehen dem Zubehör anderer Anbieter und zeichnet sich vor allem durch seinen Preis aus. Der Ausgabestrom liegt bei maximal 5V.

Poweradd Pilot X7 mit 20.000 mAh Kapazität (Bild: Poweradd)

Sie können mit dem Pilot X7 zwei Geräte gleichzeitig aufladen. Dabei wird an einem USB-Stecker 1.000 mA gewährt und am anderen 2.100 mA. Das sind Maximalwerte. Am Anschluss wird die richtige Stromstärke erkannt, und nur maximal so viel wie zuvor beschrieben durchgelassen. Außerdem erkennt der Pilot X7 die benötigte Spannung und liefert nie mehr als Bedarf besteht.

Zum Deal: Pilot X7 mit 20.000 mAh reduziert kaufen.

Sie bekommen derzeit das Produkt zum Preis von nur 15,99 Euro angeboten. Versandkosten fallen zusätzlich an, es sei denn Sie sind Kunde von Amazon Prime (danke für den Hinweis an Wilfried S.); im Lieferumfang enthalten ist auch ein Micro-USB-Kabel.