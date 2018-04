iPhone und Macs sind bei Wahlfreiheit bei Mitarbeitern in Top-Unternehmen beliebt (Bild: CC0, PhotoMIX-Company via Pixabay)

Macs und iPhones bei Mitarbeitern in Unternehmen beliebt. Die Apple IT-Management-Plattform Jamf präsentiert neue Umfrageergebnisse. Mitarbeiter aus Unternehmen, die Ihnen die Wahl von Smartphones und Computern überlassen, entscheiden sich besonders häufig für Apple-Hardware. Statt zu Windows-Computern oder Android-Smartphones und -Tablets greifen diese zu Macs und/oder iPhone oder iPads.

Den Umfrageergebnissen zufolge gestatten 52 Prozent der Unternehmen Ihren Mitarbeitern die Wahl des Computers. Nicht viel weniger, 49 Prozent nämlich, erlauben die Wahl des Smartphones.

Zwei Drittel wählen Apple-Hardware

Von den Mitarbeitern der befragten Unternehmen würden sich 72 Prozent für Macs als Dienstcomputer entscheiden. 28 Prozent würden hingegen auf andere PCs ausweichen.

Sogar 75 Prozent der Belegschaft aus den befragten Konzernen würde sich als mobiles Arbeitsgerät für ein iPhone und/oder iPad entscheiden. Lediglich 25 Prozent würden ein Android-Gerät wählen.

Macht Apple-Hardware produktiver?

Ist man mit Macs, iPhones und iPads produktiver? Die Antwort ist so einfach nicht. Allerdings geben von den Befragten viele an, alleine die Wahlmöglichkeit würde sie produktiver werden lassen. 77 Prozent der Befragten gaben sogar an, bei einem Unternehmen zu bleiben, wenn es Ihnen die Wahl des IT-Arbeitsgeräts überlasse.

Die Umfrage stammt aus März 2018. Befragt wurden 580 Führungskräfte, Manager und IT-Spezialisten von Konzernen weltweit.

