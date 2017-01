05.01.2017 - 10:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Es kann natürlich immer wieder vorkommen, dass man Bilder mit dem iPhone oder einer anderen Kamera aufnimmt, die nicht unbedingt prominent in den Fotoalben auftauchen sollen. Glücklicherweise lassen sich diese in der Fotos-App unter macOS Sierra einfach verstecken und in einen gesonderten Ordner ablegen, sodass man auch weiterhin Zugriff auf sie hat. Wir möchten Ihnen daher zeigen, wie Sie Fotos verstecken, auf Sie zugreifen und gegebenenfalls wieder aus dem Versteck hervorholen.



05.01.2017 - 10:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Erst kürzlich haben wir Ihnen erklärt, wie Sie Fotos am iPhone und iPad mit einem Passwortschutz vor ungewollten Zugriffen bewahren können. Soweit möchten wir am Mac jedoch nicht gehen, sondern zeigen Ihnen, wie Sie Aufnahmen aus den Standardalben entfernen, sodass diese auf den ersten Blick nicht ersichtlich sind.

So verstecken Sie Fotos in der Fotos-App unter macOS Sierra

Schritt 1: Öffnen Sie zunächst die Fotos-App.

Schritt 2: Wählen Sie eine Aufnahme aus, die Sie verstecken möchten.

Schritt 3: Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Foto ausblenden" aus. Nach einer weiteren Bestätigung wird das Foto aus dem Album ausgeblendet.

Tipp: Es können nach Auswahl auch mehrere Bilder gleichzeitig ausgeblendet werden.

Lesetipp

22 iPhone-Tricks, die nicht jeder kennt

Das iPhone samt iOS gibt es nun schon seit neun Jahren. Vor allem in den vergangenen Jahren hat sich vor allem beim Betriebssystem viel getan,... mehr

So rufen Sie das Album mit den ausgeblendeten Fotos auf

Schritt 1: Klicken Sie links in der Seitenleiste auf „Alben" (über „Alle Fotos).

Schritt 2: Anschließend klicken Sie in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf „Darstellung" und wählen „Ausgeblendetes Fotoalbum einblenden" aus.

Schritt 3: Nun erscheint nach kurzer Zeit ein Album namens „Ausgeblendet". Ein Klick darauf und schon können Sie die ausgeblendeten Fotos begutachten.

So blenden Sie Fotos am Mac wieder ein

Schritt 1: Blenden Sie zunächst das Album mit den ausgeblendeten Fotos wie oben beschrieben ein und öffnen Sie es.

Schritt 2: Wählen Sie ein Foto aus.

Schritt 3: Rechtsklicken Sie auf das Foto und wählen Sie aus den Kontextmenü „Foto einblenden" aus.

Hinweis: Die Bilder können zwar aus den Alben ausgeblendet werden, sind aber stets im Ordner „Alle Fotos" abrufbar. Viele weitere Tricks rund um iPhone, iPad und Mac finden Sie in der grundlegend überarbeiteten und laufend aktualisierten Version unserer Pocket Academy, die kostenlos im App Store zum Download bereitsteht.