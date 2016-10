03.10.2016 - 19:39 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Heute hat Apple für Entwickler die dritte Beta-Version von macOS Sierra 10.12.1 veröffentlicht. Von der Build-Nummer (16B2338c) abgesehen, verrät Apple nicht, was sich geändert haben könnte. Im App Store steht außerdem die Warnung, dass das Update ohne Backup nicht rückgängig gemacht werden kann. Aus einem älteren Bericht geht hervor, dass Apple die Beta als „letzte Chance” für das vorinstallierte System auf den kommenden Macs nutzen will.



Wer einen Entwickler-Zugang hat und macOS Sierra in der Beta testet, bekommt ab sofort die dritte Beta-Version angeboten. Sie ist 1,24 GB groß und verlangt wie üblich nach einem Neustart. Apple hält sich diesmal auffällig bedeckt, was mögliche Änderungen angeht. Im App Store ist nur zu lesen, dass Beta-Versionen potenziell gefährlich sind und man ein Backup anfertigen sollte. In letzter Zeit stand nur darin, dass das Update allen Nutzern empfohlen wird.

Release-Notes der Beta: gähnende Leere

Interessant zudem: In den Release-Notes, die Apple Entwicklern an die Hand gibt, steht ebenfalls nichts, was Änderungen angeht. Normalerweise ist dort beschrieben, wo Entwickler genauer hinschauen sollten beim Test. In dem Fall steht nur dabei, dass die „Stabilität, Kompatibilität und Sicherheit” des Macs verbessert wird. Danach folgt die übliche Erklärung, wie man die Beta-Version aufspielen kann und dass man Bugs melden solle.

Vergangene Woche kam ein Bericht auf, in dem es hieß, dass macOS Sierra 10.12.1 die Version werden wird, die auf den im Oktober kommenden Macs vorinstalliert sein soll. Dafür solle „Anfang der Woche” noch eine Beta-Version erscheinen (das wäre heute). Gegen Ende der Woche soll die fertige Ausgabe erscheinen, die auch vorinstalliert wird.

Im Umkehrschluss könnte das bedeuten, dass man in der heute erschienenen Vorabversion möglicherweise neue Treiber oder weitere Hinweise auf kommende Hardware finden könnte.