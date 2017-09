25.09.2017 - 19:24 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple hat macOS High Sierra wie versprochen in der finalen Version zum kostenlosen Download freigegeben. Neu sind das Dateisystem APFS, Metal 2, Verbesserungen bei der Fotos-App und neue Safari-Funktionen wie das Autoplay Blocking. Darüber hinaus gibt es viele subtile Veränderungen.



25.09.2017 - 19:24 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: Stefan Molz)

(Bild: Apple) 1 /2

Apple nennt die neue Generation des Mac-Betriebssystems High Sierra und verdeutlicht damit, dass es sich um ein kleineres Update von macOS Sierra handelt und nicht etwa um den nächsten großen Wurf. Der ist eigentlich nur alle zwei Jahre anzutreffen, sagen Kritiker. Unserer Meinung nach ist das etwas tief gestapelt, denn unter der Haube hat sich bei macOS High Sierra sehr viel getan. Wer jedoch auf optische Veränderungen aus ist, muss diese mit der Lupe suchen.

APFS und HEVC sollen den Mac schneller und effizienter machen

Bei der Installation von High Sierra wird der Rechner auf ein neues, moderneres Dateisystem namens Apple File System oder APFS konvertiert. Es soll den Mac schneller und sicherer machen. APFS wird von der Unterstützung für High Efficiency Video Encoding (HEVC) begleitet, die eine wesentlich bessere Videokompression im Vergleich zu H.264 bietet.

Metal 2 sorgt für schnellere Grafik

Eine weitere große Neuerung ist die Grafikschnittstelle Metal 2, die bessere Animationen und eine schnellere Grafikausgabe ermöglichen soll. Ob das wirklich einen Vorteil bietet, wird sich noch zeigen. Metal 2 beinhaltet zudem eine Unterstützung für maschinelles Lernen, externe GPUs und die Erstellung von VR-Inhalten.

Die größten optischen Veränderungen wurden in der Fotos-App vorgenommen, die nun eine persistente Seitenleiste sowie Bearbeitungswerkzeuge für Kurven und die Möglichkeit zur selektiven Farbkorrektur enthält. Dazu kommen neue Filter, Optionen für die Bearbeitung von Live-Fotos sowie eine verbesserte Drittanbieter-App-Integration und Verbesserungen bei der Gesichtserkennung.

In Safari gibt es eine Autoplay-Blocking-Funktion für Videos, die verhindert, dass eingebettete Videos einfach losspielen. Die Intelligent Tracking Prevention soll die Privatsphäre verbessern und beim E-Mail-Programm soll der Speicherbedarf um etwa 35 Prozent gesunken sein.

Speicherplatz sparen mit der iCloud

Neben diesen großen Änderungen gibt es auch noch eine Reihe kleinerer aber subtiler Details, die Apple beim neuen Betriebssystem ebenfalls geändert hat. Wir haben sie in einem separaten Artikel aufgeführt.Siri hat wie unter iOS 11 eine natürlichere Stimme erhalten und kann mehr musikbezogene Fragen beantworten und auf Folgefragen Antworten geben. In High Sierra und iOS 11 werden auf Wunsch alle iMessage-Konversationen in der iCloud gespeichert. Das spart Speicherplatz und kann sorgt für eine Synchronisation auf allen Geräten - wird auf einem Gerät eine Nachricht gelöscht, verschwindet sie auch auf anderen Geräten des Nutzers.

Wer macOS Sierra nutzt, kann auch High Sierra installieren

MacOS High Sierra läuft auf allen Macs, auf denen auch macOS Sierra arbeitet. Dabei handelt es sich um den iMac (Ende 2009 oder neuer), das MacBook (Ende 2009 oder neuer), das MacBook Air (Ende 2010 oder neuer) sowie das MacBook Pro (2010 oder neuer) und den Mac mini (2010 oder neuer). Zu guter Letzt sei auch der Mac Pro ( 2010 oder neuer) zu erwähnen.

Das neue Betriebssystem wird über den App Store herunter geladen. Es trägt die Build-Nummer 17A365. Der Goldmaster trug hingegen die Bezeichnung 17A362A.

Downloadprobleme bei macOS High Sierra

Kurz nach der Veröffentlichung des Betriebssystems ist aufgrund des großen Ansturms mit Downloadproblemen zu rechnen, weshalb es sich bei Problemen empfiehlt, die Installation erst einen Tag später vorzunehmen.

Vor dem Aufspielen empfiehlt sich - auch wegen der Umstellung auf APFS unbedingt ein Voll-Backup des Systems, um bei Problemen schnell wieder arbeitsfähig zu sein.