17.04.2018 - 19:04 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Als macOS High Sierra 10.13.4 in der finalen Version veröffentlicht wurde, hat Apple das nächste Betaprogramm seines Desktop-Betriebssystems begonnen. Vor zwei Wochen wurde die Beta 1 von macOS High Sierra 10.13.5 freigegeben und nun ist die Beta 2 dran.

Apple hat die zweite Beta seines künftigen macOS-Updates für die zahlenden Entwickler veröffentlicht. macOS High Sierra 10.13.5 Beta 2 erscheint etwa zwei Wochen nach der Veröffentlichung der iOS-11.4-Beta für Entwickler.

Programmierer, die Teilnehmer des kostenpflichtigen Developer-Programs von Apple sind, erhalten das macOS High Sierra 10.13.5-Beta-2-Update, wenn sie das entsprechende Zertifikat auf ihrem Mac installiert haben.

Für öffentliche Beta-Tester dürfte das Update ebenfalls bald erscheinen. Das Apple-Seed-Programm ist kostenfrei und bietet Teilnehmern Zugang zu iOS, macOS und tvOS Betas auszuprobieren.

Aber Vorsicht: Betaversionen sind nicht immer stabil und sollten nicht auf einem Primärgerät installiert werden, erst recht nicht wenn es der einzige Mac ist, den der Anwender verwendet. Zumindest sollte vor der Installation ein Backup angefertigt oder aktualisiert werden, um gegebenenfalls auf den vorherigen Stand zurückkehren zu können.

MacOS-Anwender erhalten mit der Beta auf einige Features, die sowohl für macOS als auch für iOS geplant sind, einschließlich Nachrichten in der iCloud. Das Feature war auch in einigen Betaversionen der vorherigen Betriebssystemausgabe enthalten, wurde aber später wieder entfernt. Nachrichten in der iCloud wurden in der iOS 11.4 Beta wieder eingeführt und sind auch in macOS High Sierra 10.13.5 enthalten.

Das vorherige Update auf mMacOS High Sierra 10.13.4 beinhaltet die Unterstützung für externe Grafikprozessoren (eGPUs) sowie Business Chat in Nachrichten und einige andere Bugfixes und kleinere Funktionsverbesserungen sowie Sicherheitsupdates. Bei MacOS High Sierra 10.13.5 sind ebenfalls Bugfixes enthalten. Ob es auch sicherheitsrelevante Änderungen gibt, verriet Apple bislang nicht.

