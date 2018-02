20.02.2018 - 19:10 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach



20.02.2018 - 19:10 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Apple hat die nunmehr dritte Beta-Version von macOS High Sierra 10.13.4 für Teilnehmer des kostenpflichtigen Entwicklerprogramms veröffentlicht. Das geschieht etwa zwei Wochen nach der Veröffentlichung der Beta 2. Die Beta 1 wurde bereits Ende Januar 2018 freigegeben.

Apple-Entwickler können die neue macOS-High-Sierra-Beta 3 von 10.13.4 auf Geräten mit dem entsprechenden Konfigurationsprofil installieren, wobei bedacht werden sollte, dass dies nicht auf Produktivsystemen geschehen sollte, weil Betas durchaus noch schwerwiegende Fehler enthalten können.

Die Beta32 von macOS High Sierra 10.13.4 bietet wie die Vorgängerversion die Unterstützung für einige Funktionen, die auch in iOS 11.3 geplant sind, wie z.B. Messages in der iCloud, die alle Ihre iMessages in die Cloud hochlädt und auf allen Geräten synchron hält.. Zudem wird die Funktion Business Chat unterstützen, ein Feature, das kommt, wenn iOS 11.3 und macOS 10.13.4 für die Öffentlichkeit freigegeben werden. Damit können Unternehmen einen direkten Chatkanal zum Kunden anbieten. Bisher gibt es aber nur Absichtserklärungen einiger US-Unternehmen, das zu tun. Sicherlich wird Apple auch selbst diesen Kanal für die Kommunikation mit Kunden nutzen.

Dank neuer Möglichkeiten in Konfigurationsprofilen sollen es Admins künftig verhindern können, dass Nutzer ihre Macs, iPhones und iPads sofort auf ein neues Betriebssystem aktualisieren können. Das wird ab iOS 11.3 auch auf iPhones und iPads möglich sein.

Nutzer sollen damit gehindert werden ein Systemupdate einzuspielen. Bei Mac-Rechnern ging dies durch Entzug der Adminrechte eigentlich schon seit Langem. Die Hinweise in der aktuellen "Configuration Profile Reference" zeigen, dass Apple hier auch neue Optionen bietet.

Das MacOS-Update bietet ein neues Rauchwolken-Hintergrundbild, das bisher nur auf dem iMac Pro verfügbar war. Zudem werden Anwender gewarnt, wenn sie eine 32-Bit-Anwendung öffnen. Das funktioniert zwar mit High Sierra noch, doch ab der nächsten Version von macOS werden keine 32-Bit-Anwendungen mehr zugelassen, heißt es seitens Apple.

Anzeige