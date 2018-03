iPhone 8 kabellos aufladen (Bild: Apple)

​Macht kabelloses Laden iPhone-Akkus schneller kaputt? Das zumindest behauptet nun ZDNet. Die wiederaufladbare Batterie im iPhone 8, 8 Plus und X sei auf den kabellosen Ladegeräten größeren Anstrengungen ausgesetzt. Allerdings hat das Nutzungsverhalten großen Einfluss auf die Ladezyklen. Wenn Sie Ihr kabelloses Ladegerät nicht als Ruhekissen verwenden, kommen Sie zu ganz anderen Ergebnissen.

Adrian Kingsley-Hughes nutzt in Zukunft wieder das Kabel zum Aufladen seines iPhones. Er vermutete schon länger, dass das kabellose Aufladen schlecht für den Akku sei.

Größere Belastung fürs iPhone?

Aber stimmt das? Er stellte mittlerweile fest, dass sein Apple-Smartphone in kurzer Zeit mehr gemessene Ladezyklen aufweist als ursprünglich angenommen. Gemessen hat er diese mit der Software Coconut Battery unter macOS. Die frei verfügbare App erlaubt mittlerweile auch die Batterie von iPhone und iPad auszulesen.

Gemessen an der bisherigen Nutzungsdauer und den Werten der Batteriemessung, geht Kingsley-Hughes davon aus, sein iPhone nur 18 Monate nutzen zu können, ehe der Akku rund 500 Ladevorgänge erreicht. Apple beschreibt in einem Support-Dokument jedoch, dass der iPhone-Akku danach unter 80 Prozent Kapazität landen könnte. Das Problem beschleunigt sich hinten heraus nur, da man das Smartphone umso häufiger auflädt, je schneller der Akku ausleert.

Die Ladestation kein Ruhekissen!

Doch wie steht es eigentlich um die Behauptung, das kabellose Aufladen sei Schuld? Kingsley-Hughes behauptet, der iPhone-Akku würde am Kabel weniger belastet als auf dem Ladekissen. Dieser Behauptung wollen wir uns nicht anschließen. Gegen seine These spricht, dass das iPhone-Ladegerät genauso viel oder wenig Strom liefert, wie momentan die von Apple angebotenen kabellosen Ladegeräte. Denn letztlich geht es beim Aufladen immer über die Batterie, die mit dem Überschuss aus dem Stromnetz aufgeladen wird. Fällt das aus, würde das Gerät auf einmal keinen Strom mehr haben und sich ausschalten/abstürzen. Die Rechnung des ZDNet-Autors würde nur dann funktionieren, wenn er beispielsweise das iPad-Ladegerät verwendet, weil es mehr Strom liefert.

Ich habe aber bei meinem iPhone X ebenfalls die Ladezyklen ausgewertet, wie Kingsley-Hughes es tat. Seit dem Kauf im Oktober habe ich bislang 82 Ladezyklen erreicht. Anders als Kingsley-Hughes würde mein Gerät also erst nach 30 Monaten die Marke von 500 erreichen. Es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen unser beider Nutzungsgewohnheiten. Der ZDNet-Autor verwendete sein kabelloses Ladegerät nämlich als Ruhekissen für sein iPhone. Es wird, wenn der Akku sich entlädt, immer wieder aufgeladen. Bei der Variante mit Kabel ziehen Sie vermutlich das Gerät vom Kabel ab, wenn es aufgeladen ist und lassen es nicht den ganzen Tag am Ladegerät. Auch das wäre nicht so toll für das Smartphone, selbst wenn Schutzvorkehrungen vorhanden sind, die das Überladen der Akkus und damit die unsinnige Abnutzung verhindern sollen.

Wird beim Kabel der Akku weniger belastet

Der ZDNet-Autor macht plausibel, dass das iPhone, wenn es am Kabel geladen wird, weniger Belastung erfährt. Es erfährt per Lightning-Kabel nur eine minimale Spannung und wird ansonsten aufgeladen. Der Strom aus dem Kabel reicht aus, um das Gerät zu schonen.

Demgegenüber liefern die kabellosen Ladegeräte nicht ausreichen Strom. So ist der iPhone-Akku während des Ladevorgangs quasi die ganze Zeit „beschäftigt“.

Die Hinweise klingen zunächst plausibel. Sie sind vorerst aber kein Grund zur Sorge. Wir können Ihnen raten, Ihr kabelloses Ladegerät wirklich nur zum Aufladen zu nutzen und das iPhone dort nicht den ganzen Tag rumliegen zu lassen. Auf diese Weise verlängern Sie offenbar die Haltbarkeit des Akkus massiv.

