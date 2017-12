Netflix weiß, was Sie letzten Sommer geguckt haben. In Anlehnung an den Titel eines Horrorfilms, hat der Video-Streaming-Anbieter mit einem relativ unscheinbaren Tweet am Wochenende eine Kontroverse über Daten(schutz) ausgelöst. Die Macht der Information bereitet dem öffentlichen Diskurs darüber Kopfzerbrechen. Dabei war dies immer Teil der Abmachung gewesen, von Anfang an. Dies unterscheidet Video-Streaming-Anbieter von Satelliten- oder Kabelanbietern. Diese können nicht ohne weiteres personengenaue Informationen über den eigenen Medienkonsum katalysieren.

Netflix hat ungewollt mit einem Tweet eine Kontroverse ausgelöst (Bild: CC0)

Ein Mitarbeiter des Social-Media-Teams von Netflix wollte am Wochenende „lustig“ sein. Er wandte sich in einem Tweet an 53 Personen, die offenbar bis dahin die vergangenen 18 Tage täglich denselben Film („A Christmas Prince“) angesehen haben. Es handelt sich dabei um eine weihnachtliche Schmonzette, die von Netflix selbst produziert wurde und erst am 17. November seine Premiere feierte.

Netflix-Mitarbeiter löst Kontroverse aus

Die Frage danach wäre selbst vermutlich eher untergegangen. Doch der Social-Media-Mitarbeiter wollte bewusst lustig sein und fügte deshalb im Halbsatz die Frage „who hurt you?“ (wörtlich: „wer hat Euch wehgetan?“) hinzu. Besser übersetzt wäre der Satz wohl eher mit: „Wer hat Euch denn ins Gehirn ge…?“ Weniger verfänglich: „Was ist denn mit Euch los?“

Aus diesem Grund erhielt der Tweet mehr Aufmerksamkeit als ursprünglich vom Mitarbeiter vermutet. Er wurde zur Stunde bereits über 100.000 Mal retweetet und hat über 400.000 Likes erhalten.

To the 53 people who've watched A Christmas Prince every day for the past 18 days: Who hurt you? — Netflix US (@netflix) December 11, 2017

Welche Daten können Mitarbeiter einsehen?

Mit dem Tweet hat Netflix indirekt aber auch gezeigt, dass es sehr genaue Aussagen über das Nutzungsverhalten seiner Plattform machen kann. Es zeigt außerdem, dass zumindest einige der Informationen anderen Mitarbeitern als der Chefetage vorliegen. Entsprechend reagierten einige Nutzer verärgert. Einer schrieb: Mein persönliches Guckverhalten ist kein Futter für Tweets. Andere Nutzer fanden die Information „unheimlich“ (engl. creepy).

In einer Stellungnahme gegenüber ZDNet ließ Netflix ausrichten: Die Informationen in dem Tweet würden lediglich einen Trend thematisieren und aber nicht die persönlichen Sehgewohnheiten der Nutzer. Aber ist das wirklich wahr, wenn man aus weltweit über einhundert Millionen Kunden nur 53 herausgreift und dann öffentlich direkt anspricht?

P.S.: Spotify hat im vergangenen Jahr gleich eine ganze Werbekampagne mit solchen Informationen geschmückt und adressierte immerhin knapp 3.800 Personen, die einen Anti-Brexit-Beitrag gehört hatten.