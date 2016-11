16.11.2016 - 09:31 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Eigentlich stehen neue Apple-Produkte spätestens am Veröffentlichungstag im Apple Store zum Kauf bereit. Bei dem neuen MacBook Pro mit Touch Bar ist das nicht der Fall. Zum einen gab es nie einen festen Termin für die Veröffentlichung und zum anderen haben frühe Besteller Ihre neuen MacBook-Computer bereits erhalten. Jetzt rüsten auch die Apple Stores auf und erhalten derzeit nach und nach geringe Mengen an Geräten.



Das MacBook Pro mit Touch Bar hat im Apple Online Store eine Lieferzeit von bis zu fünf Wochen. Wieso sollte man es dann nicht einfach mal in einem lokalen Apple Store probieren? Dies dachten sich auch einige Reddit-Nutzer und teilen dort in einem Thread Hinweise zur Verfügbarkeit in vielen verschiedenen Stores – größtenteils natürlich in den USA.

Aus dem Reddit-Thread geht allerdings hervor, dass viele Apple Stores nur mit geringen Mengen des neuen MacBook Pro mit Touch Bar bedacht wurden und dass vor allem die 15-Zoll-Modelle sehr schlecht verfügbar sind. Einigen Nutzern wurde im Store mitgeteilt, dass sich die Verfügbarkeit in den nächsten Tagen bessern soll, während andere gesagt bekommen haben, dass mit den Geräten nicht vor dem 24.11. zu rechnen sei.

Daher ist aktuell auch kein Store-Pickup möglich. Interessenten sollten daher entweder in einem lokalen Apple Store anrufen oder ihm einen kurzen Besuch abstatten, um sich über die Verfügbarkeit der neuen MacBook-Laptops zu erkundigen.