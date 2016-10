28.10.2016 - 10:33 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Das MacBook Pro hat gestern Abend in Cupertino sein Debüt gefeiert. Neben der neuen Touch Bar und deutlich kompakterem Design kommt es mit einer weiteren großen Änderung. Es gibt nur noch vier „Thunderbolt 3"-Anschlüsse mit USB-C-Technologie und einen Kopfhörer-Port. Wie schon beim 12-Zoll-MacBook gibt es daher auch für das Pro-Modell Adapter, um alte Geräte weiterhin nutzen zu können. Apple hat dafür sein Portfolio noch einmal erweitert.



28.10.2016 - 10:33 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Als man das MacBook mit 12-Zoll-Retina-Display im letzten Jahr vorstellte, war die Unmut über die Abkehr von alten Standardanschlüssen natürlich groß. Apple versucht das Fehlen mit seiner kabellosen Zukunftsvision zu erklären. Wer USB-Geräte nutzen wollte, musste auf Adapter zurückgreifen. Beim neuen MacBook Pro ist dies nicht anders. Dieses wurde ebenfalls mit 4 Anschlüssen ausgestattet, die auf der neuen USB-C-Technologie basieren. Jedoch richtet sich dieses eher an professionelle Anwender, die teils teures Equipment für Ihre Arbeit nutzen. Apple hat daher reagiert und stellt USB-C-Adapter bereit.

Thunderbolt sind und waren immer sehr teuer. Wer die Kosten nicht gescheut hat, wird gestern kurz erschrocken sein. Ein Blick in den Apple Online Store beruhigt – zumindest etwas. Dort verkauft Apple nämlich einen Adapter für „Thunderbolt 3 (USB-C) auf Thunderbolt 2". Damit lassen sich die alten Thunderbolt-Gerät und auch Apples Thunderbolt-Display anschließen. Allerdings ist er mit einem Preis von 59 Euro nicht gerade günstig.

Wer sein iPhone an das neue MacBook anschließen möchte, der hat mehrere Möglichkeiten. Am einfachsten ist natürlich die Verbindung über WLAN. Schneller geht es natürlich per Kabel. Apple verkauft daher ein „USB-C auf Lightning"-Kabel. Jedoch schlägt es bereits mit 29 Euro in der 1-m-Variante ordentlich zu Buche. Hier sollte man lieber zur Variante B greifen und den „USB-C auf USB-A"-Adapter für 25 Euro kaufen. An diesen lassen sich problemlos auch alle alten USB-Geräte wie Festplatten, USB-Sticks oder natürlich das iPhone mit dem mitgelieferten Lightning-Kabel anschließen.

Auch Zubehörhersteller Belkin hat einige USB-C-Adapter im Angebot. Diese reichen von Ethernet-Adapter bis zu VGA-Adaptern. Wenn Sie Geld sparen möchten, dann sollten Sie auch die diversen Multiport-Adapter anschauen. Mit dem USB-C-Digital-AV-Multiport-Adapter bietet Apple für 79 Euro einen USB-C- und USB-A-Anschluss sowie die Möglichkeit einen Fernseher via HDMI anzuschließen. Daneben finden sich noch viele weitere USB-C-Kabel, ein USB-C-SD-Kartenleser und der neue 87W USB-C Power Adapter im Apple Online Store.