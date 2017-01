31.01.2017 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Wer schon einmal an einem MacBook gearbeitet hat, das eine fremdsprachige Tastatur besitzt, wird sich dieses Zubehör sicher gewünscht haben: Die Cover von EZQuest sind aus Silikon und werden auf das normale Keyboard gelegt.



31.01.2017 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Tastaturcover für das neue MacBook Pro mit Touch Bar (Bild: EZQuest)

Texte in fremden Sprachen tippen oder ein ausländisches MacBook Pro verwenden - das macht keinen Spaß, wenn die Tastenbelegung nicht stimmt. Das hat sich auch EZQuest gedacht und bringt seit Jahren Tastatur-Deckchen auf den Markt, die einfach auf die bestehenden Tasten gelegt werden und anders bedruckt sind. Am Mac muss dann nur noch das gewünschte Layout in den Einstellungen gewählt werden.

Nun hat EZQuest auch für die neuen MacBook Pro mit Touch Bar entsprechende Cover angekündigt. Neben einer durchsichtigen Hülle, die einfach nur zum Schutz gedacht ist, gibt es zahlreiche Sprachen-Versionen. Sie passen auf US-amerikanische und europäische MacBook Pro mit Touch Bar.

Shortcuts für Adobe-Programme direkt auf der Tastaturhülle

Die durchsichtige Hülle kostet knapp 25 US-Dollar und soll vor Schutz und Flüssigkeiten schützen. Die Sprachversionen sind aus dem selben Material gefertigt, kosten dafür aber auch nur einen US-Dollar mehr. Sie sind für 26 US-Dollar zu haben.

Die erste Runde ist für Arabisch, Französisch, Deutsch, Hebräisch, Russisch, türkisch und Spanisch gedacht. Weitere Sprach-Matten sollen in Kürze folgen.

Darüber hinaus werden für das neue MacBook Pro auch noch Software-spezifische Abdeckungen angeboten, die Tastenkürzel für häufig benötigte Funktionen abbilden. Die sogenannten Creative Software Keyboard Shortcuts Cover kosten gleich 30 US-Dollar und sind für Adobe Photoshop, Illustrator und Premiere Pro gedacht. Weitere Versionen sollen bald folgen.