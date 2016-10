31.10.2016 - 11:58 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

„Somebody had to do it…“ ist der wohl mit Abstand passendste Kommentar zu dieser Funktion für die Touch Bar der neuen MacBook-Pro-Generation. Denn es ist tatsächlich so, dass es einer ja machen musste. Es führt einfach kein Weg daran vorbei, dass sich ein Software-Entwickler die Zeit nimmt und einen Furz-Button für die neue Touch-Leiste der neuen Notebooks Apples umsetzt. Es war quasi eine Pflichtaufgabe.



Tja, daran führte wohl kein Weg vorbei... (Bild: Hung Truong via Product Hunt / Mocup via MockDrop)

Kaum hat Apple seine neue MacBook-Pro-Generation mit der neuen Touch Bar vorgestellt, haben erste Entwickler damit begonnen, sich Funktionen für diese Touch-Leiste zu überlegen. Eine der ersten Funktionen war eigentlich unvermeidlich. Denn Menschen sind nun einmal Menschen. Und wie der Web-Comic Saturday Morning Breakfast Cereal bereits sehr treffend festgestellt hatte, ist der Furz-Witz der „älteste Witz“, der jede Entwicklung der Menschheit überlebt.

Hung Truong hat auch keine Zeit verloren. Via YouTube hat der Software-Entwickler ein Video eines Buttons veröffentlicht, der Furz-Töne auslöst. Truong besitzt noch kein MacBook Pro mit Touch Bar, weshalb er seinen Button über der Software-Einblendung der Touch-Leiste der neuen Notebooks Apples in Xcode 8.1 demonstriert.

Touch-Bar-Button kommt in verschiedenen Varianten

Truong hat sich bei der Gestaltung des Buttons auch gleich ein wenig verkünstelt. So hat der Entwickler drei verschiedene Furz-Töne in die Software eingebaut, für die es selbstverständlich auch verschiedene Button-Symbole gibt. Ein Symbol besteht lediglich aus dem Wort „fart“, eines ist eine Furz-Wolke und das dritte Symbol ist ein Exkrement-Haufen mit einem Smiley-Gesicht.

Der wahrscheinlich passendste Kommentar zu dieser Nutzung der Touch Bar kommt von Neal Shyam auf der Webseite „Product Hunt“, auf der der Entwickler seinen Button ebenfalls vorgestellt hatte: „Somebody had to do it…“!