Derzeit gibt es wieder eine Promotionsaktion bei MacTrade. Sie bekommen bis zu 200 Euro Rabatt beim Kauf eines qualifizierten Mac. Wenn Sie sich für einen neuen iMac oder ein neues MacBook interessieren, sollten Sie das Angebot überprüfen. Zudem erhalten Sie einen kostenlosen JBL Flip 3 Bluetooth-Lautsprechen obendrein.

MacBook Pro mit Touch Bar (Bild: Stefan Molz)

Letztes Jahr haben wir schon einmal auf eine Rabatt-Aktion bei MacTrade hingewiesen. Dieses mal lohnt das Angebot aber mindestens genauso. Die Aktion ist gültig für das neue MacBook 12 Zoll, das MacBook Air, das MacBook Pro (mit und ohne Touch Bar), das etwas ältere MacBook Pro Retina, den iMac und den Mac Pro.

Bis zu 200 Euro beim Kauf eines Mac sparen

Sie können bis zu 200 Euro beim Kauf eines Mac sparen und genau genommen sogar noch mehr. Zum einen verkauft Mac Trade sehr viele Mac bereits unter Apples eigenem Preis. Dann können Sie als Student noch einmal fünf Prozent sparen, wenn Sie einen entsprechenden Bildungsnachweis liefern.

Zum Deal: MacBook und Co. bei MacTrade günstig kaufen .

Was müssen Sie tun? Legen Sie ein qualifiziertes Produkt in den Warenkorb und nutzen Sie einen der nachfolgenden Gutschein-Codes. „MTSPECIAL-150“ zieht 150 Euro vom Kaufpreis ab und ist gültig, wenn Sie per Vorkasse, Sofortüberweisung, Nachname, PayPal oder 0%-Finanzierung über 20 Monate oder mehr zahlen.

Mit dem Gutschein-Code „MTSPECIAL-FZG10-200“ werden Ihnen 200 Euro vom Kaufpreis abgezogen, wenn, und nur wenn Sie den Kaufpreis zu 0% auf 10 Monate finanzieren. In jedem Fall erhalten Sie obendrauf noch einen JBL Flip 3 Bluetooth-Lautsprecher.

Eine Beispielrechnung gefällig? Sie legen ein 15 Zoll MacBook Pro mit Touch Bar und 2,7 GHz Prozessor, 16 GB RAM und 512 GB SSD in den Warenkorb. Sie bekommen das Gerät bei Mac Trade dann zum Preis von 2.829 Euro, statt bei Apple 3.199 Euro. Entsprechend haben Sie gegenüber Apples Preis 370 Euro „gespart“.