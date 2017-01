Sie bekommen derzeit ein MacBook Air mit 13 Zoll Display, 8 GB RAM und 256 GB SSD stark reduziert im Gravis-Shop auf eBay. Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht.

MacBook Air mit 13 Zoll Display-Diagonale (Bild: Apple)

Falls Sie ein Einsteigermodell suchen, um in die Mac-Welt zu schnuppern, unterwegs texten wollen, Geburtstagspräsentationen vorbereiten möchten, Office nutzen müssen, ist das MacBook Air eine Alternative. Selbst 3D-Spiele lassen sich damit realisieren, wenn es nicht die allerneusten sind.

In jedem Fall läuft das neue macOS Sierra darauf. Sie können sich als am Mac mit Siri unterhalten und die neuen Funktionen ausgiebig nutzen. Das Gerät, das Gravis in seinem eBay-Shop anbietet kostet nur 1.099,00 Euro statt sonst 1.349,00 Euro.

Zum Deal: MacBook Air 13 Zoll im Gravis-eBay-Shop günstiger.

Sie bekommen einen 1,6 GHz schnellen Prozessor, 256 SSD und 8 GB RAM. Als Grafikkarte kommte die Intel HD Graphics 6000 Onboard-Lösung zum Einsatz. Das MacBook Air bietet zwei USB-3-Anschlüsse, einen Thunderbolt-2-Anschluss und einen SD-Karten-Leser. Es unterstützt Wi-Fi nach 802.11ac und Bluetooth 4.0.