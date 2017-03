Ein Mac reicht aus, um viele Geräte zu steuern. Wie? Mit der App 1Keyboard. Die ist zudem gerade im Mac App Store reduziert. Stellen Sie sich vor Sie sitzen mit dem MacBook im Wohnzimmer. Benutzen Sie einfach die Tastatur des Apple-Laptops, um Eingaben am Apple TV zu machen oder sich an Ihrer PlayStation einzuloggen oder mit anderen Nutzern zu chatten.

1Keyboard App-Logo (Bild: Eyal Wiener)

Eyal Wiener bietet die App 1Keyboard reduziert im Mac App Store an. Derzeit kostet die Software dort nur 4,99 Euro statt sonst 9,99 Euro. Es handelt sich um eine dieser Apps, bei denen der Entwickler Kreativität genutzt hat, um eine interessante Funktionsweise zu kreieren.

Zum Deal: 1Keyboard im Mac App Store kaufen.

Mit Hilfe von 1Keyboard machen Sie aus der Tastatur an Ihrem Mac(Book) eine Bluetooth-Tastatur für Geräte in der Nähe. Wiener bewirbt die App als Fernbedienung fürs Apple TV, als Tastatur für iPhone und iPad. Ja sogar einen weiteren Mac oder Windows-Computer können Sie damit bedienen und benötigen so tendenziell keine zweite Tastatur. Android-Geräte und die PlayStation 3 kommen in der Werbung der App auch vor. Prinzipiell sollte die Software sich aber mit jedem Geräte koppeln lassen, an dem Sie eine Bluetooth-Tastatur nutzen können.