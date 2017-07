11.07.2017 - 12:09 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In diesem Jahr erwartet uns mit macOS High Sierra bereits die nächste Version des Mac-Betriebssystems. Wie schon in den Versionen 10.0 bis 10.12 dürfen wir uns auch wieder über ein neues Standard-Wallpaper freuen. Apple hat es sich nämlich zum Brauch gemacht, mit jedem großen Update auch ein neues ikonisches Hintergrundbild für das jeweilige Betriebssystem zu erstellen. Die Seite 512Pixels hat nun sämtliche Wallpaper in 5K aufgearbeitet.



11.07.2017 - 12:09 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

13 Retro-Wallpaper für Ihren Mac (Bild: 512 Pixels)

Erinnern Sie sich noch an das neu eingeführte Aqua-Design von Mac OS X 10.0 Cheetah? Dieses brachte schicke Kurven und Formen, die auch heute noch in macOS Sierra zu finden sind. Jedoch teilte sich das Betriebssystem mit seinem Nachfolger dasselbe blaue Wallpaper. Die Seite 512Pixels hat nun sämtliche seitdem veröffentlichte Standard-Hintergründe in 5K aufpoliert und stellt diese auf einer Sonderseite zur Verfügung.

Übrigens hielt Apple bis MacOS X 10.4 Tiger ein ähnliches Aqua-Design bei den Wallpapern bei, bevor man in „Leopard" auf das Weltraum-Thema wechselt. Mit dem Update brachte man völlig neue Elemente ins Spiel und überarbeitete das Dock. Allerdings hielt auch diese „Phase" nur vier Software-Generationen an, bis man sich schließlich auf die eigene Heimat besann und die Betriebssysteme nach Orten in Kalifornien benannte.

Mavericks war dabei die erste Location und brachte eine Welle an neuen Funktionen mit sich. Dies spiegelt sich auch im Wallpaper wieder. Jedoch kam es erst mit OS X 10.10 Yosemite zu einer weiteren großen Designveränderung. Seither zieren auch jährlich neue Berge das Standard-Wallpaper. In diesem Jahr wird man daher mit macOS High Sierra das Berg-Thema für die Namensgebung und Gestaltung auf die Spitze treiben.

Auch wenn 512Pixels vor allem die älteren Wallpaper überarbeitet hat, sind diese wenig scharf als man denkt, da sie nur hochskaliert wurden. Dadurch können Sie je nach Display etwas verschwommen wirken. Bei den Hintergründen aus den letzten fünf bis sechs Jahren dürfte es hingegen weniger Probleme geben.