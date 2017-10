Der Mac mini war lange Zeit ein sehr beliebter Einstiegs-Mac und konnte mit einem relativ geringem Preis und kompakter Form überzeugen. Beides machte ihn zu einem Gerät mit vielen Einsatzmöglichkeiten. Leider ist das letzte Hardwareupdate des Mac mini inzwischen fast auf den Tag genau drei Jahre her und aktuell sieht es nicht so aus, als würde Apple in der nächsten Zeit etwas daran ändern wollen.

Im Oktober 2014 gab es das letzte mal neue Hardware für den Mac mini (Bild: Apple)

Der Mac war in der Vergangenheit für Apple lange das wichtigste Gerät und erzielte den größten Gewinnanteil des Unternehmens. Seit der Vorstellung des iPhones im Jahr 2007 änderte sich dies aber. Inzwischen ist die Mac-Sparte in den Bilanzen von Apple nur noch auf Platz 3, hinter dem Service-Bereich (Cloud, Apple Music, etc.). Nicht ohne Grund wurde der Firma aus Kalifornien schon länger vorgeworfen, den Mac mit seinen verschiedenen Modellen zu vernachlässigen. In den letzten Monaten hat Apple mit neuen Modellen und frischer Hardware einiges dagegen getan, um diesem Eindruck entgegenzuwirken, nur der Mac mini ging leer aus.

Das MacBook Pro erhielt bereits im letzten Jahr ein umfassendes Update mit neuem Design und vielen neuen Funktionen wie Touch Bar und Touch ID. Auch der iMac wurde mit neuer Hardware ausgestattet und erscheint im Dezember sogar als Pro-Version in schwarzem Gehäuse mit beeindruckenden technischen Daten. Für den „normalen„ Mac Pro im runden Gehäuse, kündigte Apple für nächstes Jahr ebenfalls ein größeres Update an, Details sind noch nicht bekannt. Welches Gerät bei allen Präsentationen seit drei Jahren aber nie erwähnt wird: Der Mac mini. Seit Oktober 2014 gab es für den kleinsten Mac keine Updates mehr und so wie es aussieht, wird sich daran in naher Zukunft auch nichts ändern, bzw. der Mac mini demnächst vielleicht sogar aus dem Programm genommen werden. Aktuell verkauft Apple das Gerät in seinem Store, allerdings ohne bisherige Preissenkung. Hoffentlich droht ihm nicht das Schicksal des iPods.