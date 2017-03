17.03.2017 - 17:07 Uhr Geschrieben von Mac Life

Das Medienhaus falkemedia setzt mit Ausgabe 02/2017 der Mac Life Wissen 100 Prozent auf das Thema „Mac“ und liefert mit einem dicken Paket aus Tipps, Empfehlungen und Kaufberatung viel Wissenswertes aus der Praxis und dem Arbeitsalltag mit den beliebten Computern aus dem Hause Apple.



Auf rund 100 Seiten richtet sich das unter der Führung des Mac-Life-Chefredakteurs Sebastian Schack entstandene Sonderheft gleichermaßen an Einsteiger als auch an Profis. Eine umfassende Kaufberatung etwa klärt darüber auf, welcher Mac der Richtige für Sie ist und welches Zubehör die Redakteure aus ihrer Erfahrung heraus empfehlen können.

Den Mac nicht nur verstehen sondern ausreizen!

Der Fokus der aktuellen Ausgabe liegt auf macOS Sierra. Mit macOS Sierra hat Apple ein grundsolides Betriebssystem auf den Markt gebracht. Wer tiefer in die Materie einsteigen will und sich die Arbeit mit seinem Mac vereinfachen will, findet im Magazin über 250 handverlesene Tipps und Tricks rund zur einfacheren Bedienung, der Optimierung des Systems und einer verbesserten Sicherheit. Zudem hilft das Autoren-Team beim Finden und Beheben gängiger Fehler.

Mac Life Wissen 02/2017 - aus dem Inhalt

250 brandneue Tricks zu Sierra

So holen Sie das meiste aus ihrem System, aktivieren versteckte Funktionen und profitieren von Siri auf dem Mac.

22 Top-Apps für den Mac

Wir stellen die besten Alternativen zu Safari, Mail und anderen Apple-Standard-Apps vor.

Spezial: WLAN optimieren

So sorgen Sie für mehr Reichweite, Sicherheit und eine stabilere Verbindung.

Die aktuelle Ausgabe der Mac Life Wissen ist ab sofort zum Preis von 9,99 Euro im Handel erhältlich. Das Magazin lässt sich zudem direkt im falkemedia Shop versandkostenfrei nach Hause bestellen und steht dort auch digital als PDF zum Kauf und sofort downloaden bereit. Mac Life Wissen erscheint 6-mal jährlich und ist auf Wunsch auch mit wertvoller Prämie im Abo erhältlich.