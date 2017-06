28.06.2017 - 17:25 Uhr Geschrieben von Stefanie Seidler

Apple und China, das ist seit langem eine Erfolgsgeschichte. Schließlich steht auf fast jedem Apple-Produkt „Designed by Apple in California“ und „Assembled in China“. Digitalisierung und Technologie sind aus dem Alltag vieler Chinesen nicht mehr wegzudenken und so verwundert es nicht, das China der größte Smartphone-Markt der Welt mit rund 700 Millionen Smartphone-Nutzern ist.



28.06.2017 - 17:25 Uhr Geschrieben von Stefanie Seidler

Das Nachtleben in China (Bild: iStock/fotoVoyager)

Einen rasanten Anstieg gab es in China auch bei der Anzahl an Menschen, die das Internet nutzen. Im Jahr 2000 waren es nur knapp 8,9 Millionen, 2006 schon 137 Millionen, 2007 210 Millionen und 2016 schließlich 731 Millionen Internetnutzer. Davon nutzten 659 Millionen Menschen, also rund 91 Prozent, das Internet hauptsächlich mit einem Smartphone. Insgesamt haben rund 53,2 Prozent der chinesischen Bevölkerung Zugang zum Internet. Noch gibt es deutliche Unterschiede zwischen Städten und ländlichen Regionen, doch die ländlichen Gebiete holen auf.

Doch nicht alle Internetseiten sind auch für die chinesische Bevölkerung zugänglich. Das soziale Netzwerk Facebook, der Mikroblogging-Dienst Twitter, Google Plus oder Youtube sind in der Volksrepublik nicht über das Internet zu erreichen. Diese Dienste sind nur in Hongkong verfügbar.

Die chinesische Strategie

2015 wurde von der chinesischen Regierung der Zehn-Jahres-Plan „Made in China 2025“ vorgestellt. Ziel der Strategie ist es, die Digitalisierung und Automatisierung der Industrieproduktion zu fördern, das gilt insbesondere für die Sektoren Informations- und Kommunikationstechnologie, Industrieroboter, Medizintechnik sowie Luft- und Raumfahrt. Vorbild war „Industrie 4.0“, das industriepolitische Konzept in Deutschland. Bis 2049, dem hundertjährigen Bestehen der Volksrepublik, sollen noch zwei weitere Agenden folgen, die China als Industrienation voranbringen. Deutschland ist dabei der wichtigste Außenhandelspartner Chinas. Damit überholte das Reich der Mitte erstmals Frankreich und die Vereinigten Staaten von Amerika. Laut des Statistischen Bundesamtes lagen die Importe und Exporte zwischen China und der Bundesrepublik bei rund 170 Milliarden Euro.

Zahlen & Fakten Ländername: Volksrepublik China (Zhonghua Renmin Gongheguo)

Staatsform: Sozialistische Volksrepublik

Fläche: 9.597.995 Quadratkilometer (inklusive Taiwan, Hongkong und Macau)

Einwohner: ca. 1,382 Milliarden (Quelle: IFW)

Hauptstadt: Peking (Beijing) (Großraum: ca. 21,5 Millionen Einwohner)

Landessprachen: Putonghua Standard-Hochchinesisch, Dialekte des Chinesischen und verschiedene Minderheitensprachen

Währung: 1 Renminbi ¥uan (RMB.¥) = 10 Jiao

Lesetipp

Das Mac-Life-Länderporträt: Normalität in Norwegen

Norwegen ist eines der reichsten Länder der Welt und Oslo ist zur Zeit die am schnellsten wachsende Hauptstadt in Europa. Das liegt auch daran,... mehr

Apple, Huawei und CO.

2016 sank zum ersten Mal der Marktanteil Apples am chinesischen Smartphone-Markt laut der International Data Corporation. Besonders einheimische Smartphone-Hersteller machen dem kalifornischen Unternehmen das Leben schwer. Der Marktanteil fiel um satte vier Prozent auf nur noch 9,6 Prozent. Für Konkurrent Samsung reichte es nicht einmal mehr für einen Platz unter den besten fünf. Auch verkaufte Apple im Vergleich zu 2015 nur noch 44,9 Millionen Geräte, 2015 waren es noch 58,4 Millionen.

Chinesische Smartphone-Hersteller konnten ihren Marktanteil hingegen deutlich ausbauen. Bereits 2011 bekamen Samsung und Apple mit Xiaomi ernstzunehmende Konkurrenz.

Die vier beliebtesten Hersteller aus China erhöhten zusammen ihren Marktanteil von 46 Prozent im Jahr 2015 auf 57 Prozent 2016. Zu den führenden chinesischen Herstellern gehören Firmen wie Huawei, Oppo und Vivo. Besonders Oppo ist in den vergangen Jahren extrem gewachsen und konnte 2015 rund 50 Millionen Smartphones verkaufen. Das chinesische Unternehmen gehörte damit zu den zehn erfolgreichsten Smartphone-Marken der Welt. 2016 konnte die Marke 78,4 Millionen Smartphones in China verkaufen und war damit sogar noch erfolgreicher als Huawei mit 76,6 Millionen.

Lesetipp

Das Mac-Life-Länderporträt: Smartes Spanien

Die viertgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union geht mit gutem Beispiel voran und setzt vermehrt auf Digitalisierung in allen... mehr

Wie digital ist China?

Steigende Lohnkosten in China führen dazu, dass immer mehr Unternehmen ihre Produktion in andere Billiglohnländer auslagern. Mit Hilfe der Digitalisierung der Industrie und der neuen Orientierung hin zu mehr einheimischen Innovationen will China mit den führenden Wirtschaftsnationen standhalten. So ist China bereits jetzt der größte Absatzmarkt für Industrieroboter, so die International Federation of Robotics (IFR). Besonders in der Elektro- und Elektronikindustrie und in der Automobilindustrie werden Roboter eingesetzt.

Das chinesische Amazon

Der chinesische Online-Händler Alibaba ist eine Erfolgsgeschichte aus dem Reich der Mitte, die ihresgleichen sucht. Der ehemalige Englisch-Lehrer und Alibaba-Gründer Jack Ma will mit seinem Konzern nicht nur Amazon im E-Commerce überholen, sondern eine weltweite Handelsplattform ins Leben rufen. In China verbindet das B2B-Unternehmen schon seit 1999 erfolgreich Händler mit Händlern, bei AliExpress Händler mit Konsumenten. Auch Taobao, die chinesische Version des Auktionshauses Ebay, gehört zu dem erfolgreichen Konzern.

Produkthinweis Der China-Knigge: Eine Gebrauchsanweisung für das Reich der Mitte Preis: 7,95 €

(Bild: IDC, Grafik: falkemedia)

Chat-App

Die beliebteste App zum Chatten ist in China WeChat. Die App ist weit mehr als eine reine Messenger-App, quasi die App für den Alltag, mit der man alles erledigen kann. Weixin, die Originalversion der App, steht im Chinesischen für „kleine Nachricht“ wurde 2011 vom chinesischen Unternehmen Tencent gegründet. 2016 konnte WeChat rund 889 Millionen aktive Nutzer im Monat generieren.

Neben dem reinen Verschicken von Nachrichten können Nutzer von WeChat auch Videogespräche führen, Sprachnachrichten verschicken und Nutzer in der unmittelbaren Umgebung finden, um mit ihnen zu chatten. Dafür gibt es die Funktion „Look Around“. In der WeChat-App gibt es zudem eine Art Pinnwand, auf der Nutzer Statusmeldungen vermelden oder Fotos veröffentlichen können.

Auch ein Taxi rufen, Rechnungen bezahlen oder einen Flug buchen – dies ist alles innerhalb der App möglich. Bei WeChat bieten Unternehmen innerhalb der App ihre Dienste an. Auch eine eigene Zahlungsfunktion Namens „WeChat Wallet“ gibt es bereits. Diese Funktion ist bisher in China, Hongkong und Südafrika verfügbar. Außerhalb von China ist die Messenger-App WeChat allerdings auch 2017 noch nicht sehr verbreitet.