20.08.2017 - 18:51 Uhr Geschrieben von Frank Krug

Apple plant in Dänemark ein zweites Rechenzentrum für seinen iCloud-Dienst. Das ist auf die Kuh gekommen. Warum? Das verrät Frank Krug in seiner Kolumne für Mac Life.



20.08.2017 - 18:51 Uhr Geschrieben von Frank Krug

Was hat Apples Rechenzentrum mit der Kuh zu tun? (Bild: CC0)

Eva-Christine Damsleth ist Zuzugskoordinatorin in Åbenrå und hat in diesen Tagen allerhand zu tun. Bisher zeichnete sich ihr Arbeitsalltag in der beschaulichen Gemeinde mit den drei Makrelen im Stadtwappen eher durch gepflegte Routine aus. Ab und an mal ein abgewiesener oder genehmigter Antrag oder die eine oder andere Rückführung eines kürzlich erst Eingewanderten zwecks Überprüfung der Legitimation des ordnungsgemäßen Zuzugs. Das war aber schon alles. Ein Klacks für eine ausgebuffte Zuzugskoordinatorin. Seit aus dem Klacks nun aber eine Cloud geworden ist, ist nichts mehr so wie es war.

Denn Apple hat sich entschlossen, in der Region Jütland ein zweites Rechenzentrum zu errichten. Die Daten aus den Wolken quasi auf den fruchtbaren dänischen Mutterboden herunterzuholen. Damit dies auch gewährleistet ist, arbeitet Apple mit keinen Geringerem als den lokalen Bauern zusammen. Gülle gegen Speicher quasi. Tim Cook hat sich nämlich überlegt, dass es sicherlich nicht schlecht ist, sich auch noch das Biosiegel unter den Apfel zu heften. Denn was in Kalifornien funktioniert, kann in Jütland nicht schlecht sein.

Nun ist es aber leider so, dass die Sonnenstunden in Åbenrå aufs Jahr gerechnet in etwa der täglichen Einstrahlung auf Cupertino entsprechen. Die Sonne lässt sich in ihrer Entscheidung, die Region Jütland großzügig zu umwandern, eben nicht beeinflussen. Da sind selbst der ausgebufftesten Zuzugskoordinatorin die Hände gebunden. Wenn die Sonne einmal nein sagt, heißt das auch nein. Ökosiegel hin oder her.

Lesetipp

Digitales Dänemark: Die digitale Gesellschaft

Dänemark im Profil: Fortschritt und Effizienz, das sind die Gründe, die für die immer weiterführende Digitalisierung der dänischen... mehr

Dass Apple die Pläne zum Bau des Rechenzentrums dennoch umgesetzt hat, ist einzig und allein der Tatsache zu verdanken, dass die dänische Kuh mindestens so viel kackt wie die kalifornische Sonne strahlt. Will heißen: Die anfallende Biomasse Methan kompensiert dort die fehlende Sonnenenergie und liefert den kalifornischen Öko-Aktivisten somit ein umweltfreundliches Wonnegefühl, um guten Gewissens den Spaten in den dänischen Mutterboden zu stoßen. Natürlich sollte trotzdem das Prinzip des Gebens und Nehmens gewahrt bleiben. Ganz unabhängig von Sonne und Kacke. Konkret bedeutet dies, dass sich Apple überlegt hat – im Gegenzug zum Methangas-Geschenk –, die dänischen Haushalte in Jütland mit Heizenergie zu versorgen, die aus überschüssiger Energie aus dem iCloud-Datencenter gewonnen wird. Eine runde Sache eigentlich: Lässt du die Kuh für mich kacken, schmeiß ich den Rechner für dich an.

Für Eva-Christine Damsleth hat sich die Lage damit aber deutlich verkompliziert. War es früher ein Leichtes, den Zuzug zu koordinieren, ist inzwischen nicht mehr klar, wer mit seinem Rind den dänischen Agrarmarkt bedroht oder nur Energielieferant fürs Rechenzentrum ist. Ein Apfel im Kuhpelz sozusagen.