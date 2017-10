„Sie riecht so gut, wie sie ausschaut“ – mit diesem Slogan wirbt Zubehör-Hersteller Twelve South für ein neues Produkt. Es handelt sich genauer um die „Mac Candle No2“. Eine Kerze für Mac-Nutzer? Ja und nein. In jedem Fall soll die Kerze Apple-Fans ansprechen und sie orientiert sich im Design offenbar am aktuellen Mac Pro. Zumindest stellt Twelve South eine Kerze in einer Dose vor, die sich dezent auf dem Schreibtisch im Büro aber auch in anderen Räumen des Hauses aufstellen lässt.

Inspire, die Mac-Kerze Nummer 2 (Bild: Twelve South)

Die Kerze heißt nur eigentlich „Inspire“ (engl. für inspirieren). Die Idee ist, dass Kreativschaffende und Apple-Fans im Allgemeinen durch den Geruch genau das wahrnehmen: Inspiration. Sie besteht aus Soja und ist mit Bergamotte, Bernstein, Estragon und Moschus aromatisiert. Die Brenndauer wird mit 60 bis 70 Stunden angegeben. Die Mac-Kerze Nummer 2 wiegt 269 Gramm (exklusive Behälter).

Sie können die Kerze zum Preis von 29,90 US-Dollar plus Versandkosten direkt beim Anbieter bestellen müssen dann allerdings Versandkosten und Zollgebühren noch einberechnen. Obwohl Amazon auf der Webseite auch als Partner für den Vertrieb in Deutschland angegeben wird, ist das Produkt derzeit noch nicht im Onlineshop verfügbar. Gleiches gilt für andere deutsche Partner wie Gravis, Comtech und andere. Auch im Apple Store wird die Kerze angeboten werden, ist aber ebenfalls noch nicht hierzulande verfügbar.