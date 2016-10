28.10.2016 - 11:59 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Apple hat sein Mac-Event mit mehreren Videos begleitet. Wer das Mac-Event nicht gesehen hat, sich nicht die ganze Veranstaltung, sondern nur die Videos im Nachhinein ansehen möchte, oder die Videos noch einmal betrachten möchte, kann dies auf YouTube tun. Dort hat Apple die MacBook-Pro-Videos vom Donnerstagabend auf seinem YouTube-Kanal für Jedermann veröffentlicht. Wir wünschen viel Spaß.



Apple ist sehr stolz auf seine Touch Bar (Bild: Apple via YouTube)

Während des Mac-Events am vergangenen Donnerstagabend zeigte Apple mehrere Videos zu seinen neuen Produkten, der zugrundeliegenden Idee oder Technologie und gleich zu Beginn der Veranstaltung auch ein Video zur Barrierefreiheit. Nun hat Apple diese Videos auch auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Wer die Videos verpasst hat oder noch einmal sehen möchte, kann sich diese somit jetzt auf YouTube ansehen.

Das Video „Accessibility – Sady“, das auf Funktonen zur Barrierefreiheit bei Apples Produkten hinweist, gibt es gleich zweimal auf Apples YouTube-Kanal. Einmal mit Audio-Beschreibungen und einmal ohne diese. In der ersten Variante wird alles, was auf dem Bild zu sehen ist, mit einem Voice-Over beschrieben, damit auch blinde Menschen „sehen“ könne, was eigentlich gerade gezeigt wird.

Ein weiteres Video ist das „MacBook Pro – Reveal“-Video. Das zeigt nicht nur das neue MacBook Pro mit Touch Bar, sondern beginnt mit einer Reise von 25 Jahren durch alle Apple-Notebooks.

Das Video „MacBook Pro – QUERTY“ geht dagegen ganz speziell auf die Touch Bar ein. Und auch hier beginnt Apple mit einer Zeitreise: von der mechanischen Schreibmaschine über eine Computer-Tastatur zu einer Notebook-Tastatur und bis zur Touch Bar.

Das längste Video nennt sich „The new MacBook Pro – Design, Performance and Features“. Dieses Video zeigt uns, wie der Titel schon sagt, mehrere Features des neuen MacBook Pro. Erzähler ist übrigens Jony Ive, Apple Chief Design Officer.