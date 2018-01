Ist die Luft bei Apples ARKit schon raus? Apptopia hat die Zahl der App-Store-Veröffentlichungen analysiert. Trotzdem muss man diese Frage nicht mit Ja beantworten. Feststellbar ist lediglich, dass die Zahl der App-Veröffentlichungen rund um ARKit seit der Einführung im September abgenommen hat.

Eine ARKit-Anwendung auf dem iPhone 8 (Bild: Apple)

Tim Cook wird nicht müde zu betonen, dass die „erweiterte Realität“ (Augmented Reality) das nächste große Ding sein wird. Meiner Meinung nach hat er damit Recht, wie ich schon einmal umfangreicher argumentiert habe.

Entwickler veröffentlichen weniger AR-Apps

Trotzdem gibt es da diese Auswertung von Apptopia. Das Unternehmen verzeichnet eine rückläufig App-Veröffentlichung im Kontext von ARKit. Apples Lösung für Augmented Reality ist deswegen noch lange kein kalter Kaffee.

Die Schnittstelle ist noch jungfräulich und wurde erst mit iOS 11 eingeführt. Selbst Möbelhersteller wie IKEA haben sich der Idee bereits angenommen. Dazu kommt, dass Apples Lösung erstmalig das Phänomen für viele Nutzer erlebbar gemacht hat. Gleichzeitig können Entwickler auf sehr einfache Weise sehr ansprechende Ergebnisse erzielen.

Genauer hinsehen lohnt sich

Im September, also dem Monat, in dem iOS 11 herauskam, gab es gleich eine ganze Menge neuer Apps. Im November waren es nur noch halb so viele. Doch schon im Dezember wurden wieder einige Apps mehr veröffentlicht, die mit ARKit arbeiten. Dass man den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Schnittstelle nicht als Maßstab nehmen kann, hätte jedem klar sein können.

Dazu kommt, dass man die Auswertung Apptopias in Zweifel ziehen muss. Denn das Unternehmen hat tatsächlich nur „Neu-Veröffentlichungen“ bei seiner Zählung berücksichtigt. Apps wie Pokémon Go, die mittlerweile ebenfalls ARKit nutzen, fallen aus dieser Zählung heraus. Und so gab es auch zum Startschuss von iOS 11 einige Apps, die schon länger im App Store waren und aber die Augmented-Reality-Schnittstelle einführten.

Die Zukunft ist jetzt

Wie schon in meinem Kommentar vor einigen Monaten, möchte ich an dieser Stelle betonen, dass Augmented Reality als Technologie eine interessante Zukunft bevorsteht. Es ergeben sich Unmengen an Einsatzgebieten in der Medizin, im Militär oder im Alltag. Deshalb wäre es gut, wenn Sie jetzt schon auf spielerische Weise den Kontakt dazu suchen. Denn dann fällt es Ihnen in einigen Jahren leichter sich auszukennen, wenn AR-Brillen und -Headsets die Technologie vorantreiben.

Noch einige Jahre weiter gedacht wird es Kontaktlinsen geben, die Daten auf unsere Iris projizieren und für den Gegenüber nicht mehr sichtbar sind. Was sich jetzt noch wie Sci-Fi anhört, wird nicht so bleiben.