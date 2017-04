18.04.2017 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Logitech hat seinen schon seit längeren erhältlichen Schalter POP für das Smart Home jetzt um eine Version ergänzt, die kompatibel mit Apples HomeKit ist. Erst mit iOS 10.3 gibt es in Apples Heimautomatisierung die Möglichkeit, Schalterzustände zu berücksichtigen.



18.04.2017 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Logitech Pop (Bild: Logitech)

Logitech hat POP aktualisiert und dem physischen Schalter für die Wand oder den Schreibtisch HomeKit näher gebracht. Der Schalter wurde als Ergänzung für das Smart Home entwickelt. Damit sollen sich Geräte steuern lassen, die bisher praktisch nur per App erreichbar sind: Philips Hue, Sonos, Belkin und andere Smart-Home-Errungenschaften lassen sich damit ansteuern.

Der Schalter wird nun in HomeKit eingebunden und lässt sich zur Ansteuerung komplexer Szenarien nutzen. So kann beispielsweise die Szene "Heimkino" aktiviert werden, bei dem das Licht gedämpft, die Stereoanlage eingeschaltet und die Lautsprecher aktiviert werden. Der Schalter kennt nicht nur einfach „An” und „Aus”. Vielmehr kann er unterschiedliche Aktionen ausführen bei einem kurzen Klicken, einem Doppelklick oder einem langen Klick.

Lesetipp Logitech POP - dummer Schalter für das intelligente Zuhause Logitech hat mit dem POP eine Ergänzung für das Smart Home entwickelt, mit der sich über einen physischen Schalter Geräte bedienen lassen, die... mehr

Bisher waren nur Direktanbindungen an Geräte möglich, die Logitech unterstützte. Dazu zählen Leuchtmittel von Philips Hue, Insteon, LIFX und Lutron sowie die Musikwiedergabe über Sonos-Boxen und Harmony-Fernbedienungen von Logitech ansteuern.

Durch die Integration in HomeKit sind solche direkten Paarungen nicht mehr erforderlich, aber weiterhin möglich. Der Logitech POP Smart Button verbindet sich nach wie vor mit der mitgelieferten POP per WLAN, an die auch mehrere der runden Knöpfe angebunden werden können, die es in vier Farben gibt.

Der POP Smart Button kostet mit Bridge rund 60 US-Dollar und jeder weitere Schalter wird für 40 US-Dollar verkauft. Europreise liegen noch nicht vor. Apple verkauft die Logitech-Geräte erst einmal exklusiv online und in den Apple Stores.

Wichtige Information für Besitzer der alten Version

Wer die erste Generation des Logitech POP Smart Button gekauft hat, kann das Gerät mit einem Software-Update HomeKit-kompatibel machen. Ein Neukauf ist nicht nötig.