Shawn Mendes – One Night Only (Bild: Apple Music)

Shawn Mendes macht Konzert für Apple Music. Am 17. Mai 2018 (Ortszeit) tritt der Musiker in Los Angeles in den „Ford Theatres“ auf. Im Rahmen seines Konzerts mit dem Titel „One Night Only“ performt der Künstler einen Song zum allerersten Mal. Außerdem beantwortet Fragen von neugierigen Fans, die den Livestream verfolgen. Unterstützend an seiner Seite ist Beats-1-Anchor Zane Lowe, der dafür sorgt, dass Mendes die Fragen der Fans beantwortet.

„One Night Only“ heißt das Konzert von Shawn Mendes am 17. Mai 2018 in Kalifornien. Er performt für Apple Music und verbringt den Abend mit seinen Fans. Der Livestream des Konzerts erfolgt wahlweise über Apple Music oder den YouTube-Kanal (Video haben wir eingebunden).

Fans stellen Shawn Mendes Fragen

Der Livestream erfolgt weltweit. Wenn Sie gerne dabei sein möchten, müssen Sie jedoch früh aufstehen. Wegen der Zeitverschiebung findet das Event hierzulande am 18. Mai um 4:45 Uhr in der Früh statt. Sie können die komplette Performance allerdings auch im Nachgang über Apple Music abrufen, wenn Sie so früh nicht aufstehen möchten.

In jedem Fall können Sie sich am Event beteiligen und Fragen stellen. DJ Zane Lowe wird sie vom Künstler beantworten lassen.

Sollten Sie außerdem zufällig gerade vor Ort in den USA sein, können Sie sich noch einige Tickets sichern.

Schon jetzt einige Videos von Shawn Mendes sehen

Damit Sie sich ein besseres Bild vom Social-Media-Fan-Favoriten Mendes machen können, bietet Apple Music Ihnen bereits jetzt einige „persönlichere“ Videos an. Denn DJ Zane Lowe traf den Künstler im April, um zu plaudern. In den Videos spricht Mendes auch über sein neues Album, über den Umgang mit der Aufregung, das Lampenfieber und ein Leben in Selbständigkeit. Auch erklärt der Künstler, wie Camilla Cabello seine liebste Person auf der Welt wurde.

Anzeige