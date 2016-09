(Bild: Hersteller)

Bluetooth hat sich in den vergangenen Jahren am Markt etabliert und ist nach wie vor eine gute Wahl für Anwender, die keine Kabel wünschen. Die Lightning-Schnittstelle hat Libratone ebenfalls bereits in seine aktuelle Produktreihe implementiert, um eine solide digitale Verbindung bei einer höchstmöglichen Klangqualität zu gewährleisten. Eine Alternative zu Bluetooth bleibt von höchster Wichtigkeit – besonders für Nutzer, die an kabelgebundene Kopfhörer gewöhnt sind.

Libratone unterstützt die Auswahlmöglichkeit mit neuen In- Ear- und On-Ear-Modellen sowohl für den Lightning- als auch den Bluetooth-Anschluss. Sie bieten nicht nur eine herausragende Klangqualität, sondern integrieren aktives Noise-Cancelling, ohne einen Extra-Akku zu benötigen. Das raffinierte skandinavische Design spricht darüber hinaus die Nutzer an, die darauf Wert legen, ihre Kopfhörer an die Farben des neuen iPhone anzupassen.

Der aktuelle Wechsel in der Art des Musikkonsums passt zu Apples Bestreben, seine Geräte schlanker, kleiner und einfacher zu gestalten. Stil und Einfachheit macht auch den Kern von Libratone aus, und wir freuen uns, ebenso wie Apple an Produkten zu arbeiten, die keine Kompromisse eingehen.

Jan McNair, CEO Libratone