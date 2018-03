14.03.2018 - 13:07 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



(Bild: Square Enix)

Nachdem Life is Strange 2015 zum Überraschungshit avancierte, entschied sich Publisher Square Enix die Marke weiter voranzutreiben. Anstatt eines direkten Nachfolgers veröffentlichte man dann im vergangenen Jahr die Vorgeschichte im Rahmen von Life is Strange: Before the Storm. Wie nun bekannt wurde, wird der Branchenveteran Feral Interactive eine Umsetzung für den Mac in diesem Frühjahr auf den Markt bringen.

Im neuesten Ableger schlüpfen die Spieler nicht in die Rolle der jungen Max Caufield, sondern steuern die rebellische Chloe Price. Dabei durchleben Sie die Höhen und Tiefen der neu gewonnenen Freundschaft zwischen Chloe und Rachel Amber, das beliebteste Mädchen der Schule. Während die beiden jungen Frauen ein dunkles Geheimnis aufdecken, liegt es am Spieler den Ausgang der Geschichte zu bestimmen. Jede Handlung kann weitreichende Folgen für die weitere Geschichte haben, sodass der Titel mit mehreren Enden aufwartet. Neben kleinen Grafitti-Kunstwerken kann der Spieler auch Einfluss auf die Kleiderwahl der Protagonistin nehmen. Auch dies hat Auswirkungen, die sich in den Reaktionen andere Charaktere widerspiegeln.

Im Gegensatz zum Erstling kommt Before the Storm mit nur drei Episoden daher. Für den Mac wurde aber ebenfalls die Deluxe Edition angekündigt, die bereits für PC und Konsolen verfügbar ist. Diese beinhaltet die zusätzliche Episode „Lebewohl“, die die Freundschaft zwischen Max und Chloe thematisiert.

Einen genauen Termin nannte Feral Interactive nicht. Jedoch soll der Titel im Frühling erscheinen. Auch über den Preis sowie die Hardware-Spezifikationen schwieg man sich aktuell noch aus. Mit nahendem Release dürfte jedoch schnell Licht ins Dunkel kommen.

