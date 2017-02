Derzeit bekommen Sie Lernmaterial in Form von einem umfassenden Videokurs günstiger angeboten. Sie lernen anhand einiger Beispiele, wie Sie Apps für iOS 10 mit Swift 3 programmieren und sind unter anderem in der Lage, die Kamera, das Mikrofon, Apples CoreDate-Schnittstelle und die Maps-API einzusetzen, allerdings auf spielerische Art und Weise.

So zeigt Ihnen Ihr Lehrer Nick Walter beispielsweise, wie Sie eine Art Klon von Pokémon Go entwickeln und dabei lernen mit Apples Maps auszukommen. Sie programmieren außerdem einen Snapchat-Klon und eine eigene Videospiel-Datenbank-App, die Sie besonders einfach mit Hilfe Ihrer iPhone-Kamera mit Inhalten füllen. Dazu müssen Sie neben der Kamera auch Datenbanken einbinden, in denen Strichcode-Daten enthalten sind.

Zum Deal: „How to Make a Freaking iPhone App: iOS 10 & Swift“ reduziert.

Sie merken bereits am Titel des Kurses, dass er in englischer Sprache wiedergegeben wird. Mark Walter selbst hat derzeit acht Apps im App Store, die zusammen mehr als 300.000 mal heruntergeladen wurden. Zudem wurde er 2013 von Apple als einer von 25 Studenten ausgewählt, die an einem speziellen Cocoa Camp teilnehmen durften und dort das Know-how lernten, was Sie später zur Anwendung brachten.

Der Kurs enthält 145 kleinere Lektionen, die insgesamt 15,5 Stunden Videomaterial ausmachen. Sie zahlen bei StackSocial derzeit nur 35 US-Dollar (umgerechnet knapp 32,50 Euro) für diesen Kurs. Der Normalpreis wird mit 200 US-Dollar angegeben. Sollte Ihnen dieses Angebot nicht zusagen, stöbern Sie ein wenig auf StackSocial.