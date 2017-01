Derzeit bekommen Sie im Mac App Store die Software iTeacher 2 reduziert angeboten. Dabei handelt es sich um ein Verwaltungstool für Lehrer, das leicht zu bedienen sein soll und viele Funktionen zur Schülerverwaltung, als Noten-, Fehlzeiten- und Gruppenmanager, sowie Korrekturassistent und Kursbuch bietet.

iTeacher 2 auf einem MacBook Air (Bild: Motiv: CC0, Screenshot: Claus Endress, Montage: Mac Life)

Zugegeben, mit dem Verweis auf eine Software für Lehrer schränken wir unseren Hinweis natürlich ein. Doch womöglich finden sich einige unter unseren Lesern oder Sie kennen vielleicht einen oder eine, die mit dem Mac arbeitet. Statt sonst 25,99 Euro kostet iTeacher 2 derzeit nur 19,99 Euro.

Zum Deal: iTeacher 2 im Mac App Store günstiger.

Die Software wird angeboten von Claus Endress, der den Kommentaren im App Store zufolge auch prima Support leistet, wenn es mal hakt. Die App bietet die eingangs beschriebenen Funktionen und noch mehr. Sie können auch Stundenpläne oder Checklisten damit erstellen und diverse erstellte Daten in Form von Listen ausdrucken, sodass die Arbeit am Computer nicht umsonst ist, sondern sich in Ihren Schulalltag integrieren lässt. Die Notenverwaltung ist zudem an unterschiedliche Bundesländer und ihre Spezifika anpassbar, genauso wie die Notengebung in der Schweiz oder Österreich.

Hinweis: Es wird mindestens OS X 10.10 oder neuer und ein 64-Bit-Prozessor Ihrerseits benötigt.