Seit dem 9. Februar läuft The Lego Batman Movie in unseren Kinos. Während in der deutschen Ausgabe eine Synchronsprecherin für Batmans Computer genutzt wurde, spricht das englische Original niemand Geringeres als Apples Siri. Scheinbar hat man dafür eng mit Apple zusammengearbeitet, denn viele aus dem Film bekannte Textstellen können auch auf dem eigenen iPhone wiedergegeben werden und sorgen für den ein oder anderen Lacher.



15.02.2017 - 09:16 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

(Bild: Warner Bros. Pictures / Lego)

Bereits in einem ersten Trailer zum The Lego Batman Movie war Apples Sprachassistent zu hören, als Batman in das Batcave kam und den Befehl „Hey 'puter" gab. Wie es nun scheint, handelt es sich keineswegs um irgendwelche gesonderten Aufnahmen, sondern Apple integrierte einige der Texte tatsächlich in Siris Repertoire – zumindest in der englischen Version.

Diese können Sie jedoch schnell umstellen. Öffnen Sie dazu die Einstellungs-App und wählen aus der Liste „Siri" aus. Danach tippen Sie auf „Sprache" und wählen „Englisch (Vereinigte Staaten)" aus. Wenn Sie nun Siri aktivieren, sagen Sie doch mal „Hey Computer" und Siri wird Ihnen antworten als wären Sie Lego Batman persönlich. Sie werden beispielsweise „I am at your Service, Lego Batman sir" oder „How can I help you, Lego Batman" zu hören bekommen.

(Bild: Apple / Screenshots)

Da Apple seinen Sprachassistenten in regelmäßigen Abständen erweitert und mit neuen Sprüchen versieht, ist dies nicht ungewöhnlich. Es kam bereits mehrfach vor, dass Siri auf aktuelle Ereignisse oder Filmveröffentlichungen reagierte. So gibt es Easter Eggs zu Game of Thrones, zu Pokemon GO und immer mal wieder Hinweise zu kommenden iPhone-Events. Auch zukünftig dürfen wir uns wohl noch über den ein oder anderen Spaß aus Cupertino freuen.

Hinweis: Sie können Siri natürlich auch jederzeit auf gleichem Wege zurück auf Deutsch stellen.