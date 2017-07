Sie sind auf der Suche nach einem kleinen 2.1 Lautsprechersystem? Dann ist vielleicht ein Angebot bei Cyberport genau richtig für Sie. Dort bekommen Sie das Logitech Z623 2.1 THX im Paket zusammen mit einem 25-Euro-iTunes-Gutschein reduziert angeboten.

2.1 Lautsprechersystem Z623 mit THX-Zertifikat (Bild: Logitech)

Sie zahlen für das Logitech Z623 2.1 Lautsprechersystem bei Cyberport derzeit nur 94,90 Euro. Versandkosten fallen für die Lieferung nicht an, je nachdem für welche Bezahlmethode Sie sich entscheiden. Der nächstbeste Preis im Preisvergleich liegt bei 109,90 Euro. Das Besondere an der Offerte von Cyberport ist jedoch, dass Sie zusätzlich noch einen 25-Euro-iTunes-Gutschein obendrauf erhalten.

Zum Deal: Logitech Z623 2.1 THX Lautsprechersystem günstiger kaufen .

Das System trägt deshalb THX im Namen, weil es ein entsprechendes Zertifikat besitzt und THX-Audio wiedergeben kann. Sie können es per 3,5 mm Klinke anschließen. Das System bietet eine Leistung von 130 Watt am Subwoofer und je 35 Watt an den Satelliten-Lautsprechern. Die Farbe des Lautsprechersystems ist Schwarz.

Hinweis: Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht. Außerdem: Die iTunes-Gutschein-Karte gilt ausschließlich für den iTunes Store in Deutschland. Darüber können keine E-Books gekauft werden.