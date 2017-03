01.03.2017 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

In den USA hat Einzelhändler Target seine Lagerbestände des iPhone SE an Apple zurückgegeben. Das deutet auf ein Update des beliebten Smartphones mit 4 Zoll Bildschirmdiagonale hin. Das iPhone SE wurde rund vor einem Jahr vorgestellt.



iPhone SE (Bild: Apple)

Die US-Einzelhandelskette Target hat die Manager der Läden angewiesen, das iPhone SE an Apple zurückzusenden. Es werden aber nicht gleich alle sondern nur bestimmte Modelle des kleinen iPhones wieder zum Hersteller verschickt.

Lediglich das iPhone SE mit den Speichervarianten 16 und 64 GByte in den Gehäusefarben Grau, Gold, Rotgold und Silber werden zurückgegeben, berichtet Macrumors.

Selbstverständlich könnte es auch andere Gründe geben, weshalb Apple die iPhones zurück will. So könnte es auch um einen Serienfehler oder ähnliches gehen. Nach diversen Gerüchten plant Apple ein Event im März 2017, zu dem auch neue iPhone-SE-Varianten mit 128 GByte gezeigt werden sollen. Auch das Feature 3D Touch fehlt dem Modell im Vergleich zum iPhone 7.

Alt ist das iPhone SE wahrlich nicht. Es wurde erst vor einem Jahr präsentiert und beinhaltet moderne Technik in einem alten Gehäuse, das aber viele Nutzer aufgrund seiner Größe besonders schätzen.

iPhone SE: Moderne Technik im alten Gehäuse

Das iPhone SE beinhaltet einen A9-Prozessor mit Apples Motion-Coprozessor M9. Ebenfalls an Bord sind neben Bluetooth 4.2 und NFC auch das schnelle 802.11 a/b/g/n/ac WLAN sowie ein LTE-Modul mit bis zu 150 Mbit/s Übertragungsgeschwindigkeit. Der Home-Button ist allerdings nicht mit der neuen Touch-ID-Generation des iPhone 6s ausgerüstet, die auch im iPhone 7 steckt. So entsperrt ein Fingerabdruck das Smartphon etwas langsamer. In der Praxis spielt das kaum eine Rolle.