Während der 59. Verleihung der Grammy Awards zeigte uns Apple einen ersten kurzen Trailer zur eigenen Vision von Carpool Karaoke. In dem ersten Trailer durfte man sich bereits über allerlei bekannte Gesichter wie den Erfinder des Formats James Corden oder den Sänger und Schauspieler Will Smith freuen. Gestern wurde Apples Chef der Internetservices Eddie Cue auf Code Conference interviewt und brachte dafür einen ausführlicheren Trailer mit.



In „The Late Late Show with James Corden" war Carpool Karaoke immer ein relativ kurzes Segment mit viel Gesang und wenigen Interviewfragen. Apples Variante wird sich davon jedoch drastisch unterscheiden. Zu den Neuerungen zählen etwa die ständig wechselnden Moderatoren und der deutlich größere Umfang pro Episode. Jeder der Folgen hat eine Laufzeit von etwa 30 Minuten. Dabei bleiben die Schauspieler, Sänger und Sportler natürlich nicht nur im Auto sitzen, sondern machen nebenbei noch allerlei verrückte und witzige Dinge. Will Smith und James Corden schwingen sich in die Lüfte. Die Band Metallica geht im Supermarkt einkaufen und packt nicht nur die eigenen Einkaufswagen voll, während sich John Cena und Shaquille O'Neal in einen Kleinwagen quetschen.

Auf der Code Conference ließen sich Eddie Cue und den Producer der Show Ben Winston weitere Details zur Serie entlocken. So werden sich die Stars gegenseitig interviewen und gemeinsam ihre Lieblingsmusik hören und natürlich kräftig mitsingen. Dabei geht es selbstverständlich über ganz normale Straßen auf kleine Road Trips. Während den halbstündlichen Episoden werden kurze Stops wie etwa in dem erwähnten Supermarkt oder in Bars eingelegt.

Ein grober Startzeitraum wurde ebenfalls genannt. So wird es ab April 2017 losgehen und jede Woche erscheint dann eine neue Folge der Serie. Diese lässt sich dann in einer neuen Kategorie namens „TV & Movies" in der Musik-App finden. Carpool Karaoke: The Series wird dann auf dem iPhone, iPad und sogar auf Apple TV abrufbar sein. In den aktuellen Betas ist die neue Kategorie übrigens noch nicht zu finden.