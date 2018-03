01.03.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Längere Upgrade-Zyklen und eine zunehmende Zahl von Verbrauchern, die sich für den Kauf gebrauchter Smartphones entscheiden, stellen eine Bedrohung für zukünftige Verkäufe von iPhones dar.



Im Jahr 2014 lag der durchschnittliche Upgrade-Zyklus bei 23 Monaten - Nutzer haben also etwa alle zwei Jahre ein neues Smartphone gekauft. Das kommt natürlich auch daher, dass viele Mobilfunkverträge diesen Zyklus vorsahen. Nun ist dieser Wert auf 31 Monate angestiegen, berichtet BayStreet Research im Wall Street Journal und meint, dass Nutzer künftig ihre Smartphones noch viel länger behalten werden. Der Grund ist einfach: Die Hersteller bieten nicht mehr genügend neue Funktionen an, die den Umstieg rechtfertigen.

Zusätzlich entscheiden sich immer mehr Menschen dafür, ältere, gebrauchte Smartphones zu kaufen, anstatt sich auf das neueste und beste Modell zu stürzen. Fast jedes zehnte verkaufte Gerät sei ein Refurbished-Modell, so Counterpoint Technology Market Research.

Damit entwickelt sich der Smartphone-Markt langsam in Richtung des Automarktes, so B-Stock Solutions, die mit gebrauchten Smartphones handeln. Früher wurden alte Smartphones in andere Länder verkauft, nun werden sie im Heimatland abgesetzt.

Apple versucht dagegenzuhalten, indem das Unternehmen iPhones in allen Preisklassen anbietet und auch ältere Modelle weiterhin über Mobilfunkprovider absetzt. Ob das ausreicht, um in einem schleppenden Markt zurechtzukommen, wird sich zeigen.

