10.04.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach



Auf der Videomesse NAB 2018 hat Seagate die neue LaCie Rugged RAID Pro angekündigt. Diese Festplatte ist gegen Stürze besonders gesichert, enthält zwei Festplatten und einen Kartenleser.

Die neue LaCie Rugged RAID Pro speichert 4 TByte Daten und ist in der berühmten orangefarbene Gummihülle eingebaut. Die Festplatte bis zu 240 MB/s in RAID 0 und RAID 1, um eine zweite Kopie in der Hinterhand zu haben und Inhalte sicher zurück zu transportieren. Mit dem integrierten SD-Kartenleser können Kreativprofis Inhalte mit Hilfe des Quick-Import-Toolkit schnell auslesen. Die Rugged RAID Pro ist mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet und mit USB 3.0 kompatibel.

Due Fallbruchsicherheit wird mit 1,2 Metern angegeben. Zudem kann die Festplatte überfahren werden, wobei das Überfahrgewicht von 1.000 kg recht gering ist - Autos wiegen meist mehr. Seagate verspricht darüber hinaus einen Staub- und Wasserschutz nach IP54 und gewährt eine Garantie von 3 Jahren.

Die LaCie Rugged RAID Pro wird nach Herstellerangaben in diesem Quartal zum Preis von 349 US-Dollar ausgeliefert.

