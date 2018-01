26.01.2018 - 13:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apple verfolgt derzeit viele Projekte gleichzeitig. Neben den üblichen Hardware-Produkten arbeitet das Unternehmen derzeit mit Hochdruck an eigenen Filmen und Serien. Nachdem schon ein Morgenshow-Drama mit Reese Witherspoon und Jennifer Aniston gesichert und auch Comedy-Star Kristen Wiig an Bord geholt werden konnte, folgt nun die nächste Hollywoodgröße. „La La Land“-Regisseur Damien Chazelle soll Gerüchten zufolge für Apple an einer Dramaserie arbeiten.



Damien Chazelle wird für Apple bei einer Dramaserie Regie führen. Dies schreibt die Variety in einem aktuellen Artikel. Laut der Website wird Chazelle bei jeder Folge der Serie als Regisseur tätig sein. Gemeinsam mit Jordan Horowitz und Fred Berger wird er den Posten des ausführenden Produzentens übernehmen. Während sonst keine weiteren Details zur Serien bekannt sind, steht jedoch schon fest, dass diese von Media Rights Capital produziert werden wird.

Der Regisseur konnte bereits mit dem Musikdrama Whiplash im Jahr 2014 die Kritiker überzeugen und schrieb auch am Drehbuch für „10 Cloverfield Lane“ mit. Wirklich bekannt wurde er dann aber durch den Film „La La Land“, der ihm gleich zwei Oscars einbrachte – für die „Beste Regie“ und das „Beste Drehbuch“.

Die Arbeit an einer Serie ist für Chazelle kein Neuland. Zuvor war der Regisseur schon für Netflix tätig und führte Regie bei einigen Folgen von „The Eddy“. Bei Apple wird sein Aufgabenfeld jedoch größer ausfallen. Für die Apple-Dramaserien wird er sowohl als Drehbuchautor als auch als Regisseur eingespannt werden.

Vor allem die letzten Wochen machen deutlich, dass Apple viel investiert, um in das Streaminggeschäft einzusteigen. Schon jetzt konnte man einige hochkarätige Drehbuchautoren, Produzenten, Schauspieler und Regisseure verpflichten. Wann Apple seine Pläne offiziell vorstellen wird, ist aktuell unbekannt. Man geht aber davon aus, dass das Unternehmen im nächsten Jahr richtig durchstarten wird. Eine offizielle Ankündigung wird jedoch gegen Ende 2018 erwartet.