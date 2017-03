Sie wollen Ihrem Mac ein bisschen Ordnung schaffen? Die Apps aus dem Spring Cleaning Bundle von MacUpdate greifen Ihnen dabei ein wenig unter die Arme. Enthalten sind unter anderem der Terminal-Emulator Putty, die Lesezeichen-Verwaltung Pins und Folder Tidy, das beim Sortieren in Ordnern hilft.

Shop-Seite zum Spring Cleaning Bundler auf dem MacBook (Bild: Motiv: CC0, Screenshot: MacUpdate, Montage: Mac Life)

Es handelt sich nicht um eines dieser großen Softwarepakete, bei denen vermeintlich sündhaft teure Apps als Schnäppchen angeboten werden. Das Spring Cleaning Bundle enthält eine Auswahl von vor allem kleinen aber feinen Apps, die meist jeweils nur einen Zweck erfüllen. Dennoch können Sie eine Menge sparen: Statt 65,96 US-Dollar für die Apps im Einzelkauf zahlen Sie bei dem Paket von MacBundle derzeit nur 14,99 US-Dollar.

Sechs Apps im Spring Cleaning Bundle

Welche Software ist in dem Paket denn enthalten? Da wäre die App „Focus“ in der Version 1.5. Sie erlaubt ihnen, unliebsame Apps mit nur einem Klick stummzuschalten, damit Sie sie nicht mehr länger von der Arbeit abhalten.

Dazu gesellt sich „Folder Tidy“ in der Version 2.6.3. Die Software sortiert Inhalte in Ordnern auf der Festplatte für Sie vor, und zwar nach Inhaltstyp oder nach Ihren individuellen Regeln. Diese werden vorab in Unterordner gepackt und Sie können dann entscheiden, was weiter mit ihnen geschieht.

Dann ist „Unclutter“ in der Version 2.1.1D im Paket enthalten. Auf dem Desktop erstellt die App eine Art Aufnahmebehälter, in den Sie Dateien oder Inhalte aus der Zwischenablage speichern können, um dann später wieder auf sie zuzugreifen.

Darüber hinaus erhalten Sie beim Kauf des Spring Cleaning Bundle die Terminal-Emulator-App „Putty“ in der Version 7.0. Wo die Terminal-App von Apple mitunter die Verbindung zu einem entfernten Server abbricht, hält Putty Sie aufrecht und verbindet bei Bedarf neu. Putty unterstützt diverse Protokolle, darunter SSH, FTP, SCP und andere mehr.

Sie suchen einen Foto-Browser? Dann ist der „iFotosoft Photoviewer“ in der Version 2.2.2461 vielleicht etwas für Sie.

Zu guter Letzt ist in dem Paket von MacBundle noch die App „Pins“ in der Version 2.0.9 enthalten. Hierbei handelt es sich um einen Lesezeichen-Manager. Sie können Bookmarks aus unterschiedlichen Browser importieren und zentral verwalten und können diese mit Schlagworten versehen, erhalten ein Vorschaubild zur gespeicherten Webseite und können die Lesezeichen entsprechend durchsuchbar machen.