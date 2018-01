Sie lieben Pop Art und sind gleichzeit ein Fan der Marke Apple? Dann hat das Auktionshaus Woodshed Art Auctions vielleicht genau das richtige für Sie im Angebot. Ein Werk des berühmten Andy Warhol kommt unter den Hammer.

Das Bild ist ohne Rahmen ca. 20x20 cm groß (Bild: Woodshed Art Auctions)

In der Geschichte von Apple wechselte das Logo mehrmals sein Aussehen. Was zunächst als kleinteilige Zeichnung eines Isaac Newton anfing, dem der berühmte Apfel gleich vom Baum auf den Kopf fällt, war ab Ende der 70er Jahre ein stilisierter Apfel, wie wir ihn noch heute als Logo von Apple kennen. Allerdings fiel dieser Apfel in Regenbogenstreifen noch deutlich farbenfroher aus als heute. Mit der bewegten Geschichte von Apple und dessen Gründer Steve Jobs, wurde auch das Logo ein Teil der Popkultur und so verwundert es nicht, dass es häufig auch in der Kunst der 80er und 90er Jahre zu finden ist.

Wahrscheinlich 1985, ungefähr zu der Zeit, als Steve Jobs Apple verließ um NeXT zu gründen, nahm sich auch Andy Warhol dem bunten Apfel an und zeichnete ihn mit Gouache auf Papier. Genau dieses Bild wird nun noch bis zum 01. Februar vom Auktionshaus Woodshed Art Auctions versteigert. Das Gemälde soll in einem sehr guten Zustand sein und ist bereits gerahmt. Warhols Signatur ist auf Vorder- und Rückseite zu finden. Aktuell steht der Preis bei 10.500 US-Dollar. Das Auktionshaus erwartet allerdings bis zu 30.000 US-Dollar. Im Vergleich zu einem ähnlichen Bild von Warhol eher ein Schnäppchen. Vor kurzem versteigerte Sotheby´s ein deutlich größeres Apple-Logo des Künstlers für ganze 910.000 US-Dollar.