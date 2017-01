Wenn Sie auf der Suche nach einem Kopfhörer sind, dann gibt es heute ein interessantes Tagesangebot bei Amazon. Dort wird der Sennheiser HD 598 CS stark reduziert angeboten, und zwar fast mehr als 50 Prozent unter der unverbindlichen Preisempfehlung, aber auch 50 Euro günstiger als das nächstbeste Angebot im Preisvergleich.

Kabelgebundener Kopfhörer Sennheiser HD 598 CS (Bild: Sennheiser)

Nur heute erhalten Sie den Sennheiser HD 598 CS bei Amazon für unter 100 Euro. Sie zahlen 99,99 Euro. Versandkosten fallen nicht an. Es handelt sich um geschlossene Over-Ear-Kopfhörer, die per Kabel an die Audioquelle angeschlossen werden.

Die Kopfhörer sollen eine Geräuschabschirmung bietet und verfügen über ein gepolstertes Kopfband aus Kunstleder, sowie weiche Stoff-Ohrpolster. Im Lieferumfang enthalten sind zwei unterschiedliche Kabel. Das eine misst drei Meter und nutzt einen 6,3-mm-Klinkenstecker am Ende. Das andere ist 1,2 Meter lang und nutzt einen 3,5-mm-Klinkenstecker, bietet darüber hinaus aber auch eine Fernbedienung zum Regulieren der Lautstärke.

Zum Deal: Sennheiser HD 598 CS heute stark reduziert.

Der Sennheiser HD 598 CS bietet einen Frequenzgang zwischen 10 und 28.000 Hz und eine Impedanz von 23 Ohm. Der Klirrfaktor wird vom Hersteller mit unter 0,2 Prozent angegeben. Das Gewicht beträgt 334 Gramm.