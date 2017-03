Derzeit gibt es auf der Plattform Crowdfox ein interessantes Angebot für Apple-Fans. Dort bekommen Sie den neuen On-Ear-Kopfhörer Beats Solo3 Wireless inklusive Apples W1-Chip für mehr Konnektivität reduziert angeboten. Es handelt sich um den Bestpreis für das Produkt.

Beats Solo3 Wireless (Bild: Beats by Dr. Dre)

In der Kombination schwarz und glänzend gibt es das Modell des Beats Solo3 Wireless Over-Ear-Kopfhörers für unter 200 Euro. Sie zahlen nur 199 Euro inklusive Versandkosten. So günstig bekommen Sie es laut Preisvergleich sonst nirgends. Gegenüber dem Apple-Preis von 299,95 Euro ergibt sich eine Ersparnis von 34 Prozent. Das Angebot gilt allerdings nur solange der Vorrat reicht und läuft in ein paar Tagen spätestens ab.

Zum Deal: Beats Solo3 Wireless günstig bei Crowdfox kaufen.

Das Besondere am Solo3 Wireless gegenüber seinem Vorgänger ist zweierlei. Einerseits bietet er mittlerweile bis zu 40 Stunden Spielzeit mit nur einer Akkuladung. Andererseits lässt er sich bei neueren Mac und iPhone, sowie iPad spielend einfach verbinden. Haben Sie das Gerät einmal per Bluetooth verbunden, können Sie es an allen anderen Geräten als AirPlay-Einheit auswählen und müssen nicht länger den umständlichen Weg über die Bluetooth-Verbindung gehen. Zudem verbindet sich das Gerät automatisch mit Geräten in der Nähe – das klappt besonders gut mit iPhone und iPad.

Gegenüber einigen anderen Modellen bietet sich für „Dauerträger“ aber noch ein weiterer Vorteil. Die Ohrmuscheln sind genäht und nicht wie beispielsweise beim Pro-Modell geklebt. So ergeben sich selbst nach monatelangem Dauerbetrieb keine Auflösungserscheinungen – der Autor weiß, wovon er spricht, hat er doch beide Modelle ausgiebig getestet.