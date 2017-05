18.05.2017 - 08:57 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In Kürze wird Beats by Dr. Dre eine neue Farbvariante der überaus beliebten Powerbeats3 Wireless veröffentlichen. Während die Kopfhörer besonders gut für den Sport geeignet sind, hat sich das Unternehmen entschieden diese nochmals zu überarbeiten und in der neuen Farbkombination Schwarz und Gold den besten Athleten der Welt Tribut zu zollen.



18.05.2017 - 08:57 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

James Harden mit den neuen Powerbeats3 Wireless - Trophy Gold (Bild: Apple)

Beats by Dr. Dre hat die Powerbeats3 Wireless überarbeitet und veröffentlicht die Sportkopfhörer in der „Trophy Gold"-Variante. Das neue Modell zeichnet sich durch die Farben Schwarz und Gold aus und soll die jüngsten Erfolge von Sportlern wie Serena Williams, Anthony Joshua und James Harden feiern.

Die neue Variante kommt natürlich, wie gewohnt, mit einer sehr kraftvollen und dynamischen Sound und weist dank des neuen W1-Chips eine Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden auf. Apples neuer Chip sorgt nebenbei noch dafür, dass sich die Powerbeats3 Wireless auf einfachste Weise mit dem iPhone verbinden lassen. Sollte die Batterie dennoch mal schlapp machen, kann man mit dem „Fast Fuel"-Feature innerhalb von fünf Minuten Ladezeit eine weitere Stunde Wiedergabezeit erhalten

Die Powerbeats3 Wireless sind ab dem 26. Mai 2017 bei autorisierten Beats-Händler sowie im Apple Store erhältlich.

Übrigens wurde nun auch eine aktuelle Version des „Be Heard"-Spots veröffentlicht. Dieser wurde musikalisch mit dem The White Stripes Song „Seven Nation Army" untermalt, der mittlerweile bei nahezu jeder Sportveranstaltung durch die Hallen und über die Spielfelder schallt und lautstark von den Fans mitgesungen wird, um die Sportler und Mannschaften zu unterstützen.