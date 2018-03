09.03.2018 - 13:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Dieses Jahr wird die Health-App vier Jahre alt. Seit der Veröffentlichung in iOS 8 hat sich jedoch nicht sonderlich viel getan. Apple nahm zwar diverse Detailverbesserungen vor, aber ansonsten gestaltete man die App nur wenig attraktiv für die tägliche Nutzung. Michael Steeber von 9to5Mac hat daher ein Konzept bereitgestellt, welches die App zu neuem Glanz führen kann und vor allem den Nutzer zu mehr Bewegung motiviert.

Steeber ist der Meinung, dass Apple mit der Health-App bereits eine sehr gute Arbeit leistet und die App den besten Überblick über die eigenen Gesundheitsdaten bietet. Jedoch könnte man Health mit wenigen Handgriffen deutlich besser gestalten und mit zusätzlichen Informationen füllen, die die Nutzer anregen.

Eine große Chance sieht er hier etwa in einem Heute-Tab, welches bereits im App Store oder als „Für dich“ in Apple Music zu finden ist. Wie schon im App Store könnte man in der Heute-Ansicht etwa täglich wechselnde „Karten“ anbieten, Diese stellen Ihnen beispielsweise Tagesaufgaben oder versorgen Sie mit unterschiedlichen Ernährungs oder Fitness-Tipps. Daneben ließen sich auch Monats- oder Wochenziele einpflegen, die immer wieder neu motivieren.

Passend zu den Tages-, Wochen- und Monatszielen könnte Apple mittels lokalen Datenprofils auch Aktivitäten vorschlagen. Denkbar wäre hier ein Spaziergang durch den örtlichen Park oder entlang einer oft gelaufenen Strecke. Gleichzeitig sollten auch die Sharing-Funktionen der Aktivitäts-App der Apple Watch Einzug halten, um die sich mit seinen Freunden vergleichen zu können. Als weiteren Ansporn sieht das Konzept die Übernahme der Erfolge vor, die Sie bereits bei der Apple Watch für bestimmte Aktivitäten erhalten.

Damit Sie stets den Überblick behalten, könnte Apple attraktive Wochenübersichten gestalten, die Ihre Leistungen in interessante Verhältnisse setzen. So könnten Sie etwa in der Woche einhundert Stockwerke gelaufen sein, was ungefähr der Höhe des Willis Towers in Chicago entspricht. Daneben können die Übersichten helfen, auftretende Probleme frühzeitig zu erkennen und diese entsprechend zu bekämpfen.

Ob Apple schon in diesem Jahr die Health-App überarbeiten wird, ist derzeit ungewiss, da das Unternehmen derzeit mit Hochdruck daran arbeitet, iOS deutlich besser und stabiler zu gestalten und daher einige der Funktionen sowie Änderungen auf spätere Updates verschoben hat.

