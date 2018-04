18.04.2018 - 13:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



18.04.2018 - 13:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Nicht nur Nintendo bringt seine beliebten Serien auf das Smartphone, sondern auch Konami und hat dabei schon eine längere Tradition. Bereits Metal Gear Solid 4 erhielt mit Metal Gear Solid Touch 2009 einen mobilen Ableger. Daneben schafften es auch Yo-Gi-Oh! sowie PES auf iOS. Nun folgt eine weitere große Franchise. Konami kündigte nun „Castlevania: Grimoire of Souls“ an und verspricht einige interessante Funktionen.

Wer nun einen Titel in Konsolen-Qualität erwartet, der wird leider enttäuscht. Konami besinnt sich mit Grimoire of Souls zurück zu seinen Wurzel, sodass uns ein neue Sidescroller mit klassischen Elementen ins Haus steht. Damit geht das Unternehmen weit zurck und erinnert an den Erstling aus dem Jahr 1986. Dieser war von verschiedenen Horrorgeschichten sowie den Dracula-Filmen inspiriert wurden. Während die letzten Ableger der langjährigen Spielereihe hinter den Erwartungen zurückblieben, weckt der mobile Ableger allerdings neues Interesse.

In dem kommenden Castlevania wird es allerlei bekannte und auch neue Charaktere geben. Natürlich dürfen hierbei Figuren wie Simon Belmont, Maria Renard, Alucard und Charlotte Aulin nicht fehlen. Neu sind hingegen der Regierungsagent Genya Arikado und ein junges Mädchen namens Lucy, die die Draculas dunkle Künste studiert.

Daneben bietet Konami mit Grimoire of Souls umfangreiche Multiplayer-Modi an, in denen man sowohl gegeneinander als auch kooperativ antreten kann. Hier können etwa zwei Teams á vier Spieler gegeniander kämpfen, während an anderer Stelle bis zu vier Spieler gemeinsam den „Boss Rush“-Modus bestreiten können.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind noch keinerlei Informationen zum Singleplayer-Modus bekannt. Der Releasetermin sowie der mögliche Preis sind ebenfalls unbekannt. Laut Polygon kann man sich jedoch in Japan zu einem geschlossenen Beta-Test anmelden, der in dem kommenden Monaten abgehalten wird.

