Sie sind auf der Suche nach einem portablen und kompakten Zusatzakku für den Sommerurlaub? Media Markt tut Ihnen den Gefallen und hat derzeit ein Modell von ISY mit 10.000 mAh Kapazität im Angebot.

ISY IAP-4000 Powerbank (Bild: ISY)

Sie zahlen für die IAP-4000 Powerbank in Schwarz bei Media Markt derzeit nur 10 Euro, zuzüglich Versandkosten in Höhe von 1,99 Euro. Wenn Sie sich das Gerät allerdings in Ihren Markt in der Nähe liefern lassen, entfallen diese.

Das Produkt bietet zwei USB-A-Anschlüsse, sodass Sie zwei Geräte daran zeitgleich aufladen können. Über einen Micro-USB-Anschluss können Sie den Zusatzakku hingegen selbst aufladen. Die Powerbank bietet einen Überentladungs- und Überhitzungsschutz. Über vier LED am Gerät können Sie jederzeit den Ladestand abfragen.