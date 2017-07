08.07.2017 - 12:43 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Ist Apple dabei, seinen Aktivitäten im Bereich Augmented Reality deutlich auszuweiten? Immerhin hat das Unternehmen nun seine iCloud-Marke aktualisiert, um "Smartglasses" und Headsets abzudecken.



Kommt doch noch eine Apple-Brille? (Bild: dolgachov/iStockphoto)

Auf dem WWDC stellte Apple recht überraschend das ARKit vor, das es Entwicklern enorm erleichtert, eigene Augmented-Reality-Anwendungen zu erstellen. Die AR-Objekte werden mit dem iPhone und iPad betrachtet. Doch ist damit schon Schluss oder kommt noch eine AR-Brille ähnlich wie Google Glass hinzu?

Bisher hat Apple das bestritten, doch nun wurde in Hongkong die Marke iCloud auch auf Smartglasses und VR-Headsets erweitert. In der Zukunft könnte es also eventuell doch Brillen und Headsets von Apple geben, um entsprechende Inhalte anzusehen.

Die Patentanmeldungen des Unternehmens deuteten schon lange haben auf solche Geräte hin. Die Marke iCloud umfasst nun "tragbare digitale elektronische Geräte, die in der Lage sind, Zugang zum Internet zu gewähren", "Smartglasses" und "Computer-Software zum Einrichten, Konfigurieren, Bedienen und Steuern von Computern, Computerperipheriegeräten, mobilen Geräten, Mobiltelefonen, Smartphones und Smartglasses"

Sicherlich ist die Markenanmeldung kein eindeutiger Beweis dafür, dass Apple entsprechende Geräte entwickelt. Trotzdem scheint das Unternehmen sich absichern zu wollen, falls dieser Kurs in Zukunft eingeschlagen werden soll.

2016 sprach Apple-CEO Tim Cook darüber, dass VR und auch AR mehr als nur Nischen seien und er sie für wirklich interessant halte. Anfang 2017 berichtete Blogger Robert Scoble, dass Apple gemeinsam mit der Carl Zeiss AG eine smarte Brille mit „Augmented Reality"-Funktionalität entwickelt. Laut Scoble soll ein Zeiss-Mitarbeiter ihm gegenüber die Partnerschaft beider Unternehmen auf der CES 2017 in Las Vegas bestätigt haben. Passiert ist seitdem nichts.