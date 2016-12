30.12.2016 - 09:22 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Wir sind noch neun Monate von der nächsten großen iPhone-Ankündigung entfernt. Dennoch steigen unsere Erwartungen an Apple und das iPhone 8 beinahe täglich mit jedem Leak und den verschiedenen Experteneinschätzungen. Ein aktueller Bericht bringt jetzt nochmal mehr Licht ins Dunkel, denn aus Zuliefererkreisen heißt es, dass Samsung im nächsten Jahr exklusiv 5,8-Zoll-AMOLED-Display-Panels für Apple produzieren wird.



30.12.2016 - 09:22 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Die Digitimes deutete in einem frisch veröffentlichten Artikel an, dass im nächsten Jahr ein iPhone mit einem 5,8-Zoll-Display erscheinen könnte. Dabei soll es sich sogar um ein AMOLED-Display handeln, das exklusiv von Samsung gefertig wird. Daneben soll das iPhone 8 in den zwei bekannten Varianten erscheinen – nämlich mit 4,7-Zoll- und 5,5-Zoll-Display. Diese sollen jedoch noch ohne AMOLED-Technologie auskommen. Bereits in den Wochen zuvor ging man von dieser Situation aus, da nicht genügend Displays mit der neuen Technologie produziert werden können.

In dem Bericht wird auch ein grobes Zeitfenster für den Start der Produktion der „iPhone 8"-Komponenten genannt. Schon im März 2017 sollen die Zulieferer damit beginnen kleinere Mengen zu produzieren, um dann im Mai beziehungsweise Juni die Produktion zu erhöhen.

Dennoch scheint man sich derzeit noch völlig uneinig über die Displaygrößen der kommenden Generation zu sein. Während wir erst vor wenigen Tagen berichteten, dass ein 5-Zoll-iPhone in Planung sei, wird es in dem Digitimes nicht erwähnt beziehungsweise sollen die beiden bisherigen Größen unverändert bleiben und sich nur ein Premium-Modell mit 5,8-Zoll-AMOLED-Display hinzugesellen. Umso näher wir uns auf die Vorstellung des neuen iPhone zu bewegen, umso eindeutiger werden auch die Berichte werden. Bis dahin wird jedoch noch einige Zeit vergehen müssen.