Die Paradise Papers waren vor einigen Wochen ein Aufreger-Thema. Autor Frank Krug nimmt sich in seiner Kolumne das Thema zur Brust und beschreibt die Suche Apples nach einem neuen Eiland der Steuerfreiheit. Denn alles Andere macht wohl keinen Sinn.



Apple befindet sich auf der Suche nach einer steueroptimierten Kapitalanlage in bester Gesellschaft.

Gemeinsam mit der Queen, dem Gutmenschen Bono und dem Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton schippert Tim Cook über die sieben Weltmeere und hält vor Ort den Finger in den Wind. Mit Apple-typischer Akribie werden die wesentlichen Punkte abgearbeitet: Steuern rauf oder runter, Schlupflöcher groß oder klein, Regierung bleibt oder geht. Verlassen kann sich die Crew dabei auf das Navigationssystem der Firma Appleby, die den Briten am Steuer unter anderem damit für sich gewinnen konnte, selbsternannter Experte für den steuerfreien Flugzeugimport zu sein. Ein weiteres Argument dafür, dass sich mit Nischenprodukten heutzutage noch so richtig Geld verdienen lässt.

Um aber auf die Ausgangsfrage zurückzukommen: Auch darauf hat Appleby scheinbar die richtige Antwort gefunden. Nun ist es zwar so, dass die Kanalinsel Jersey nicht unbedingt bekannt ist für ihr mediterranes Klima. Andererseits benötigt der Apfel – im Gegensatz zur Zitrone – aber auch nicht täglich die volle Dosis Sonne, um sich in prächtiger Blüte entfalten zu können. Da kommt es eher auf die inneren Werte an.

Wie zum Beispiel null Prozent Körperschaftssteuer. Dass man die Messlatte für eine gewisse innere Kontinuität gar nicht hoch genug legen kann, hat sich nämlich schon im Fall Irland erwiesen. Die wollten sich nicht an die Spielregeln halten, als sie vor einigen Jahren einfach mal so ihre Steuergesetzgebung verändert haben. Da hilft es auch nicht, darauf hinzuweisen, dass man dies selbst ja gar nicht gewollt habe, sondern von der miefigen EU-Kommission dazu gedrängt worden sei. Außerdem sei man europaweit doch immer noch eines derjenigen Länder, die sich – zumindest aus steuertechnischer Perspektive betrachtet – am unteren Ende der Skala befänden.

Fakt ist, dass nach dem ganzen Schlamassel in Irland ein Umzug unumgänglich geworden ist. Und wenn es dann eben eine kleine Insel im Ärmelkanal sein soll, auf der man übrigens an jeder Stelle deutlich näher am Meer als am Fiskus dran wäre, dann soll es eben so sein. Schließlich hat man ja auch eine „moralische Verantwortung“ seinen Angestellten gegenüber. Jersey ist nämlich „eine Insel zum Entdecken. Vollgepackt mit Aktivitäten zum Erkunden, zum Erleben und zum Aufatmen.“ (O-Ton: www.jersey.com)

Kleinkarierte Nörgler mögen Tim Cook jetzt wieder vorwerfen, dass dort ja kaum Angestellte zu finden seien, die sich den Reizen des Naturschauspiels bedingungslos hingeben könnten. „Und wenn schon!“, kann man denen nur entgegenhalten. Denn eine „moralische Verantwortung“, von der Tim Cook vor wenigen Wochen in einem Interview mit der „New York Times“ gesprochen hat, habe man schließlich jedem einzelnen gegenüber. Auch wenn es – wie auf Jersey – nur ein einziger Mitarbeiter ist, der täglich den Firmenbriefkasten öffnet und gewissenhaft wieder verschließt.